Massacre: neue EP „Mythos“ wird am 01.07.2022 veröffentlicht

Nach einem umwerfenden Auftritt beim Maryland Deathfest am vergangenen Wochenende haben die Death Metal-Kolosse Massacre aus Florida angekündigt, am 1. Juli eine neue EP mit dem Titel Mythos über Nuclear Blast zu veröffentlichen. Am 2. Juni hat die Band die erste Single Behind The Serpent’s Curse veröffentlicht, auf der Anders Odden (Cadaver) zu hören ist, begleitet von der B-Seite The Dunwich Horror.

Sänger Kam Lee kommentiert die neue Single und B-Seite wie folgt:

„Behind The Serpent’s Curse ist textlich inspiriert von und basiert grob auf der Lovecraft-Kurzgeschichte The Curse Of Yig, ist aber auch der am meisten auf Metaphern basierende Song, den ich in Massacre geschrieben habe, und der direkt von realen Lebensumständen inspiriert ist. Er wirkt wie eine Art Warnung und ist eine Vorhersage darüber, wie es war, mit bestimmten giftigen Personen in meinem Leben umzugehen. Indirekt geht es um Personen, die immer paarweise aufzutreten scheinen, und wie diese Menschen wie Schlangen ihr giftiges Gift (Lügen) verbreiten.

Ich hatte auch den Gastsänger Anders Odden (Cadaver) bei diesem Stück dabei, weil es vom Text her dem Cadaver-Stück Feed The Pigs sehr ähnlich ist, bei dem ich einen Gastauftritt hatte. Zwei verschiedene Sänger auf einem Track zu haben, der textlich auf dem Konzept der Dualität von nicht vertrauenswürdigen Individuen basiert, war auch nicht nur ein nachträglicher Gedanke, ich wollte immer, dass dieser Track von zwei Sängern repräsentiert wird.

The Dunwich Horror ist ein eher traditioneller Track, sowohl was den Text als auch die Ästhetik angeht. Er basiert im Grunde nur lose auf der gleichnamigen Lovecraft-Geschichte, greift aber dennoch das Kernthema der Zwillinge auf. Zwei scheinbar böse Brüder, die von einer grotesken und abscheulichen Matriarchin in diese Welt gebracht wurden. Man könnte sagen, dass hinter jedem Zwillingspaar lügender, giftiger Männer immer eine ebenso hinterhältige weibliche Antagonistin steht. Ja, sicher, ich reflektiere nur meine eigenen Erfahrungen, aber das scheint in vielen ähnlichen Situationen der Fall zu sein.

Musikalisch sind beide Tracks im gleichen Old School Death Metal gehalten, der auch auf Resurgence zu finden ist. Es ist ein Sound und ein Stil, der sich fortsetzt und weiterhin die Kernessenz von Massacre unter meiner Leitung sein wird.“

Jetzt, nur ein Jahr nach der Veröffentlichung von Album Resurgence, tauchen Massacre wieder aus den Sümpfen auf, um die brutal verheerende EP Mythos aufzunehmen. Die Band knüpft da an, wo sie auf Resurgence aufgehört hat und verwüstet mit Lovecraft-inspirierten Texten und brennenden Death Metal-Riffs.

