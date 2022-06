Unearth: kündigen europäische Festivaltour an

Die amerikanischen Metalcore-Pioniere Unearth haben angekündigt, dass sie diesen Sommer für einige Wochen auf Tour gehen und im Juli und August viele europäische Festivals und Clubshows spielen werden, gefolgt von zwei US-Festivals, dem Summit Fest in Ohio und dem Blue Ridge Rock Fest in Virginia, jeweils im August und September. Die Band freut sich außerdem, ankündigen zu können, dass Mike Justian (von Madball) bei allen kommenden Live-Auftritten wieder zu Unearth stoßen wird und Nick Pierce am Schlagzeug ersetzt. Für weitere Informationen und um die Band auf Tour zu sehen, besucht ihre Website hier.

Mike Justian erklärt: „Ich freue mich riesig und bin dankbar für die Chance, diese Songs wieder zu spielen und neue Erinnerungen mit diesen Jungs zu schaffen. Ich freue mich darauf und sehe euch bald wieder. Cheers!“

Unearth fügt kollektiv hinzu: „Mikes Beiträge auf unseren Alben The Oncoming Storm und III-In The Eyes Of Fire sowie seine unübertroffenen Live-Performances haben ihn für immer als Teil dieser Band zementiert, und wir könnten nicht glücklicher sein, die Bühne, diese Songs und mehr in diesem Sommer wieder gemeinsam zu erleben.“

Unearth sind außerdem dabei, den letzten Feinschliff an ihrem kommenden Studioalbum mit Will Putney vorzunehmen. Das kommende Album wird Pierce’s letztes Album mit Unearth sein und beendet eine zehnjährige Karriere mit drei Alben und Touren auf fünf Kontinenten. Unearth wünscht Nick alles Gute für seine zukünftigen Projekte. Bleibt dran für weitere Details und neue Musik in Kürze.

Nach über zwei Jahrzehnten triumphaler Karriere sind die aus Massachusetts stammenden Pioniere der New Wave of American Heavy Metal nicht nur „Elder Statesmen“, sondern auch wieder ganz aktuell. Mit weit über einer halben Million verkaufter Alben und zig Millionen Streams rund um den Globus war das erstaunliche Vermächtnis von Unearth noch nie so offensichtlich wie heute. Unmittelbar nach der Veröffentlichung im Jahr 2018 schoss Incinerate, die erste Single aus ihrem siebten Studioalbum, auf Platz 1 bei SiriusXM Liquid Metal’s The Devil’s Dozen und war unter den Top 100 der meistgespielten Songs auf Amazon Music. Ihr siebtes Studioalbum Extinction(s) ist sowohl ein Statement als auch eine Absichtserklärung, die die Flamme ihrer bewährten Stärken neu entfacht und den Weg für weitere zwei Jahrzehnte kreativer Leistungen und inspirierter Live-Auftritte ebnet.

Unearths gefeierter Katalog an abendfüllenden Knallern begann mit The Stings Of Conscience (2001), gefolgt von dem für das Genre wegweisenden Album The Oncoming Storm (2004), Platten, die sie als Koryphäen neben Gleichgesinnten und Zeitgenossen in Bands wie Lamb Of God, Killswitch Engage und Shadows Fall etablierten. III: In The Eyes of Fire (2006) etablierte Unearth weiter als einflussreiche Kraft. Das grenzüberschreitende Opus The March (2008) enthält den Song My Will Be Done, der auf allen wichtigen Plattformen zum meist-gestreamten und meistgesehenen Song/Video wurde.

Unearth Sommer-Tourdaten:

July 28 – Tolmin, Slovenia – Metal Days Fest

July 29 – Essen, Germany – Nord Open Air

July 30 – Bausendorf, Germany- Riez Open Air

Aug 2 – Lindau, Germany – Club Vaudeville

Aug 3 – Munich, Germany – Free+Easy Fest

Aug 4 – Rasnov, Romania – Rockstadt Extreme Fest

Aug 6 – Rhone Alpes, France – Sylak Fest

Aug 7- Montpellier (Saint Jean de Védas ), France – Festival Secret Place

Aug 11- Weinheim, Germany – Cafe Central

Aug 12 – Kortrijk, Belgium – Alcatraz Fest

Aug 13 – Jaroměř. Czech Rep – Brutal Assault Fest

Aug 18 – Sulingen, Germany – Reload Fest

Unearth online:

Website | Facebook | Twitter | Instagram | TikTok | YouTube