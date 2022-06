Epica: feiern ihr 20-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung von „We Still Take You With Us“ + „Live At Paradiso“

2022 feiern die Symphonic-Metal-Titanen Epica ihr 20-jähriges Bestehen. Nach fast einer Million verkaufter Alben weltweit und über 300 Millionen Streams auf allen digitalen Plattformen hat die niederländische Band ihr Talent, Metal mit einzigartigem Operngesang zu verbinden, unter Beweis gestellt und sich dabei eine riesige internationale Fangemeinde erspielt. Im Laufe ihrer Karriere haben Epica über 1.000 Shows in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten gespielt. Mit ihrem letzten musikalischen Output Omega erreichte die Band Top 5 Platzierungen in den Albumcharts mehrerer Länder wie Deutschland und der Schweiz, doch nun blicken sie in die Vergangenheit:

Am 2. September wird Epica ihre ersten drei Alben The Phantom Agony, Consign To Oblivion und The Score, die zu Meilensteinen des Genres und Raritäten auf dem physischen Markt geworden sind, neu auflegen. Jedes Album wird entweder in einer CD-Box, einer Sammler-LP-Box oder als Hörbuch erhältlich sein und jeweils mit bisher unveröffentlichten Bonustracks versehen sein. Als besondere Überraschung für ihre Fans hat die Band einige spektakuläre versteckte Perlen aus ihrer frühen Karriere ausgegraben, die als Bonusmaterial auf einigen der Formate erhältlich sein werden.

Live At Paradiso – Der 2006 im wunderschönen Amsterdamer Paradiso aufgenommene Auftritt ist inzwischen legendär und wurde schon oft veröffentlicht, doch jetzt wird er zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken. Die Aufnahme ermöglicht es den Fans, die Erinnerungen an eine junge Band wieder aufleben zu lassen, die gerade erst ihre ersten beiden Alben veröffentlicht hatte, und enthält eine Reihe ihrer Evergreens wie Cry For The Moon oder Solitary Ground. Jetzt, nachdem es mehr als 16 Jahre lang in einer dunklen Schublade versteckt war, ist Live At Paradiso endlich auf 2CD und BluRay/DVD erhältlich – speziell überarbeitet in 4K-Auflösung.

Einen ersten Einblick gibt es hier, mit der ersten Single Sensorium (Live At Paradiso):

We Will Take You With Us – Aufgenommen bei den Twee Meter Sessies im öffentlich-rechtlichen niederländischen Fernsehen, werden die meisten Hardcore-Fans mit dieser Veröffentlichung vertraut sein, die der erste große Auftritt der Band im Fernsehen und die erste DVD-Veröffentlichung war, die längst ausverkauft ist. Außerdem gibt es zwei besonders seltene Demoaufnahmen von Sahara Dust zu entdecken – der Band, aus der später Epica werden sollte. Fans haben die Chance, Sahara Dust zum ersten Mal überhaupt zu sehen, wenn sie Epica bei deren ausverkaufter Jubiläumsshow in Tilburg unterstützen!

Die Jubiläumsveröffentlichungen sind ab dem 2. September erhältlich und können hier vorbestellt werden: http://nblast.de/Epica-WeStillTake. Sie werden in den folgenden Formaten erscheinen:

– 11 Disc Boxset auf schwarzem Vinyl, transparentem blauen Vinyl (exklusiv für den Großhandel) und goldenem Vinyl (ohne Bandshop), inklusive: The Phantom Agony 2LP, We Will Take You With Us – 2LP, Consign To Oblivion 2LP, The Score 2LP, Live At Paradiso 3LP

– Hörbuch mit 36 Seiten und 8 Discs: The Phantom Agony, We Will Take You With Us, Consign To Oblivion, The Score, Live At Paradiso 2CD, BluRay und DVD

– CD-Box im Klappcover mit 4 Discs: The Phantom Agony, We Will Take You With Us, Consign To Oblivion, The Score

– Live At Paradiso 2CD + BluRay

– Live At Paradiso + We Will Take You With Us wird auch als Download und Stream erhältlich sein

– Live At Paradiso 3LP-Dreierpackung

Nach einer erfolgreichen Headline-Tour durch Mexiko kehren Epica nach Europa zurück, um auf mehreren Sommerfestivals aufzutreten, bevor sie im September 2022 eine Nordamerika-Tour mit Sabaton, im November eine Lateinamerika-Headline-Tour und Anfang 2023 eine ausgedehnte Europa-Tour mit Apokalyptica starten. Alle anstehenden Termine können unter www.epica.nl eingesehen werden.