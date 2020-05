Massive Wagons: zweite Single “Bangin In Your Stereo” veröffentlicht

Vor Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums House Of Noise, das am 17. Juli 2020 über Earache erscheint, enthüllen die Rocker aus Lancaster, Massive Wagons, die Veröffentlichung ihrer zweiten Single Bangin In Your Stereo. Die Single wird von einem großartigen Stop-Motion-Lego-Video begleitet, das unter anderem Massive Wagons sowie Noddy Holder, Superman, Darth Vader, R2DT und den Genie von Aladdin zeigt.

Hier geht’s zum Video:

Mit Bangin In Your Stereo haben Massive Wagons die perfekte Rocknummer geschaffen: In knapp drei Minuten bleibt der Song im Ohr und wächst mit jedem Hören weiter. Die Band findet die richtige Balance zwischen großem Refrain, eingängigen Riffs, kompliziertem Solo, ansteckendem Rhythmus und energischem Gesang.

Frontmann Barry Mills kommentiert: „Bangin… war einer der letzten Tracks, die wir für das Album geschrieben haben. Wir haben alle anderen Stücke bei den Proben regelmäßig durchgespielt und dann gemerkt, was dem Album fehlte. Es war dieser Song! Ein großer alter “ riffing rock n roller, big statement in your face kinda song”: laut, draufgängerisch, eingängig wie die Hölle und das in weniger als drei Minuten, haha. Es ist ein Party-Track, der live super funktioniert und wirklich Spaß macht. Ich liebe das Dual-Gitarren-Riff am Anfang, links, rechts, bum-zack, wie ein Boxer und dann BOOOM eins auf die Zwölf – K.O.!”

Nach dem Chartstürmer Full Nelson, der 2018 in Großbritannien in die Top-20 einstieg, ist House Of Noise das fünfte Studioalbum der Band und mit Abstand ihre bisher versierteste Arbeit. Die Platte vereint alle ansteckenden Elemente, die Massice Wagons bei Fans von Rock’n’Roll mit maximaler Kraft beliebt gemacht haben – ein raues, mitreißendes Gemeinschaftsgefühl, direkt aus dem Herzen kommende Texte und eine unwiderstehliche Kombination aus Popmelodie und street-smart Hooks. Das Album enthält zwölf Tracks, die vom hochoktanigen Opener In It Together über den hymnischen Titeltrack bis zum total albernen, aber urkomischen The Curry Song über die brütende Bedrohung von Hero und die bittersüße Klage von Sad, Sad Song variieren. Die gesamte Platte ist voller Persönlichkeit und Leidenschaft und klingt wie nichts anderes. Massive Wagons haben gerade noch eine Schippe draufgelegt… und noch mehr!

Massive Wagons freut sich auch, den Start von Wagons World bekannt zu geben: den “inner circle” der Band, ein Zusammenschluss erstklassiger Rock’n’Roller, die sich guten Zeiten widmen und eine Gemeinschaft schaffen, die sich um die Liebe zur Musik dreht. Wagons World ist Teil der Patreon-Plattform und ermöglicht es den Fans der Band, ein Patron zu werden und sie und ihre kreativen Ergebnisse zu unterstützen. Weitere Informationen gibt es auf – https://www.patreon.com/wagonsworld