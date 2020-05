Enslaved: veröffentlichen neue Single „Homebound“

Norwegens Avantgarde Metalhelden Enslaved veröffentlichen heute die Single Homebound von ihrem kommenden Album Utgard, das im Herbst 2020 erscheinen wird.

Schaut euch das Video zu Homebound hier an:

Sichert euch die Single hier: http://nblast.de/EnslavedHomeboundPre

Mit der neuen Single starten Enslaved den Vorverkauf für die auf 500 Stück limitierte 7“ Homebound Vinyl, welche am 26. Juni erscheinen wird.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Homebound [A-side]

2. Knights Of The Thunder (TNT Cover) [B-side]

Die B Seite der Homebound Vinyl erscheint exklusiv nur in diesem Format.

Die Band dazu: „Homebound handelt von der großen Belohnung des Entdeckens und den Reisen in fremde Gebiete – auf Viking zu gehen, wenn du so willst und am Ende doch heimatgebunden zu sein. Es ist ein Song, der Enslaved auf eine musikalische Reise nimmt, welche eine Hommage an all jene ist, die wie wir ihre eigene Art von Musik spielen: Von den nährenden schwarzen Wurzeln mit Gruß an die Zeppeline im Himmel, über teutonische Thrash Titanten und der Betrachtung rasanter Motorpsychos im Aufbruch in die Zukunft.“

Bereits vor Kurzem enthüllte die Band weitere Details über das kommende Album, welches den Hörer tief in eine Zwischenwelt ziehen wird wie die Musiker erklären.