Master Boot Record: veröffentlichen „Ansi.Sys“ Guitar Playthrough

Es gibt nur wenige wirklich einzigartige Musikschaffende, aber die Musik des italienischen Produzenten Victor Love als Master Boot Record ist wohl eine Kategorie für sich. Fans dieser Musik konnten im Februar in ganz Europa endlich die komplette Live-Band in all ihrer CRT- und Chiptune-Pracht erleben. Die Anwesenden wurden Zeuge von Gitarrist Edoardo Taddeis großartigem Leadgitarren-Spiel, das in einer neu veröffentlichten Gitarren-Performance für Ansi.Sys vom Floppy Disk Overdrive Album zu sehen ist. Schaut euch das Video jetzt an:

Gründer/Produzent Victor Love fügt hinzu: „Der Live-Sound von Master Boot Record ist das Ergebnis der Kombination von Synth-Gitarren und Chiptune-Leads aus dem Studioalbum, die ich über MIDI geschrieben habe, mit live gespielten Gitarren, die synchron dazu spielen. Dies ist eine besondere Herausforderung für Lead-Gitarren-Parts, die nicht nach der natürlichen Spielposition der Gitarre geschrieben sind. Durch die Kombination von Synthesizern und echten Instrumenten (Baritongitarre, Leadgitarre und Schlagzeug) ist die Live-Show von MBR eine ganz andere Erfahrung als die Studioalben, die zu 100% aus Synthesizern bestehen.“

Außerdem sind Live-Videos von der Tour auf YouTube erschienen, darunter eine Performance von Irq 2 CascadE aus Nantes, Frankreich auf dem offiziellen Kanal der Band HIER.

Master Boot Record

08.04 – UK – London – O2 Academy

09.04 – UK – Sheffield – Corporation

10.04 – UK – Glasgow – Classic Grand

29.04 – FI – Helsinki – Kuudes Linja

30.04 – PT – Barroselas – SWR Fest

Über Master Boot Record:

Master Boot Record wird ausschließlich von dem Technologen und Songwriter Victor Love geleitet und ist, wenn überhaupt, kreativ produktiv. Personal Computer, der Nachfolger von Floppy Disk Overdrive (2020), ist Loves neuestes Werk, seit er 2016 als 8-Bit-Geist aus der Bulletin Board System (BBS)-Szene auftauchte. Jetzt kehrt er mit einem weiteren Osterei und einer symbolträchtigen Mischung aus intensiv verzierten und doch treibenden digitalen Orchestrierungen zurück, um seine Anhänger mit einem Rechtsklick zu verwöhnen. Personal Computer nicht einfach bloß als Synthwave oder was auch immer für ein neumodischer Begriff gerade hip ist, um Master Boot Records meisterhafte, Videospiel-ähnliche Vertonung zu beschreiben. Um es einfach auszudrücken: Das ist Metal, der mit einem Synthesizer gemacht wird.

„Die Hauptelemente sind Chiptune, Demoszene und Videospielmusik, Thrash/Death Metal und etwas Black Metal, sowie klassische und symphonische Muster und progressive Strukturen. Aber alles ist programmiert und mit Synthesizern gemacht.“ Das Ergebnis, das von klassischer Barockmusik, Bay Area Thrash Metal und Commodore 64-Spielen gleichermaßen beeinflusst ist, ist ein wildes Mashup aus Klängen, die nach der Logik eigentlich nicht zusammengehören sollten, in den Händen von MBR aber einen Sinn ergeben und den Hörer in unerwartete und stets spannende Richtungen führen, indem sie Genre-Mauern durchbrechen.

Unser Review zu Personal Computer: