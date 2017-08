Max & Iggor Cavalera am 09.08.2017 im Jazzhaus, Freiburg

Vorband(s): Ayahuasca

Ort: Schnewlinstr. 1, 79098 Freiburg.

Datum: 09.08.2017

Kosten: 37,50 €

Genre: Death Thrash Metal (mit Weltmusik-Einfluss)

Veranstalter: Vaddi Concerts GmbH (https://www.vaddi-concerts.de/)

Noch bevor die beiden Sepultura-Gründer Max Cavalera und Iggor Cavalera im Rahmen der MTV Headbangers Ball Tour im Winter 2017 mit ihrer Aufführung des Sepultura-Klassikers Roots durch Deutschland touren, kommen sie tatsächlich im eher kleinen Jazzhaus in Freiburg vorbei. Mit ihrer gemeinsamen Band schrieben diese Brüder in den Neunzigern Heavy Metal-Geschichte. Da muss man ganz einfach hin.

Zur Einstimmung erscheint die Band Ayahuasca mit sieben (!) Mann auf der kleinen Bühne. Passt aber alles. Auch die Musik, die einen erst mal etwas verunsichert, bei zunehmender Dauer aber durchaus begeistern kann. Die Gesänge und Gesten von Frontmann Sliman „Warzone“ Abu Sitta und seinem Gitarrist Kirill „Kay“ Gromada ziehen alle bereits Anwesenden in ihren Bann und so ist die halbe Stunde fast zu schnell vorbei. Man wünscht der Band wirklich, dass sie es mal zur ersten CD schafft, so wie sie live klingen.

Mit der „Ruhe“ im sonst eher biederen Jazzhaus ist es schlagartig vorbei, als die brasilianischen Legenden Cavalera die Bühne betreten. Mit dem ersten Ton beginnt das Pogen. Das kann man bei dieser Art von Musik auch erwarten. Auch die eine oder andere Bierdusche. Dass man aber von aggressiven (und betrunkenen) Besuchern aktiv am Fotografieren gehindert wird, allerdings nicht. So kann man nicht arbeiten. Statt der zugestandenen drei Stücke brechen wir nach einem halben eben ab. Leider – denn das Konzert ist hervorragend. Wie man von hinten hören kann. Es werden alle erwarteten Stücke von Roots über Ratamahatta bis hin zu Born Stubborn gebracht. Zudem zelebrieren die Brüder zwei Cover in Höchstform von Black Metal und Ace Of Spades. Mit Return To Roots bringen die Cavalera Brüder an diesem Abend Sepultura auf die Bühne zurück und das im kleinen Jazzhaus Freiburg.

