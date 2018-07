Am 21. September wird das symphonische Death Metal Kollektiv MaYaN mit seinem epischen neuen Album »Dhyana« die Seelen erleuchten. Mit Hilfe ihrer Fans sammelte die internationale, 10-köpfige Band über 40.000€ durch eine Crowdfunding-Kampagne, um für dieses dritte Studio-Epos mit dem City of Prague Philharmonic Orchestra zusammenarbeiten zu können. In Kollaboration mit dem weltberühmten Orchester, das für seine musikalische Arbeit in Kinofilmen wie u.a. der Star Wars-Saga oder Hannibal bekannt ist, entstand dieses neue Full-Length-Release, das einem spirituellen Konzept folgt: Sich seiner Existenz und eigenen Gedanken bewusst zu werden und unseren Egoismus und unsere Selbstverliebtheit loszulassen, um endlich herauszufinden, wer wir tatsächlich sind.

Heute könnt Ihr mit der Single ‚The Rhythm of Freedom‘ einen ersten Eindruck von dem neuen Album »Dhyana« bekommen. Seht das Lyricvideo jetzt unter dieser Adresse:

Mastermind Mark Jansen erklärt: „‚The Rhythm of Freedom‘ dreht sich um das Gefühl reiner Freiheit, die man beim Motorrad- oder Fahrradfahren verspürt. Dies bezieht sich auch auf den Albumtitel »Dhyana«, der für den Moment steht, in dem der Geist vom Herzen absorbiert wird und man im Zustand der absoluten Glückseligkeit schwebt, ohne Sorgen über die Zukunft oder die Vergangenheit. Aber der Verstand lauert stets wie ein Jäger darauf, wieder die Kontrolle zu übernehmen…

Dieses Lied vermittelt einen ersten Eindruck, wie unser neues MaYaN-Album klingen wird. In dem Track zeigt sich die Dynamik der neuen Scheibe, die wir mit dem The City Of Prague Philharmonic Orchestra aufgenommen haben. Erwartet also einen Song, der heavy und gleichzeitig melodisch ist. Viel Spaß!“

»Dhyana« wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

Jewelcase inkl. Bonus-Instrumental-CD in O-Card

Schwarzes Vinyl

Gold Vinyl (Mailorder exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare)

Der Vorverkauf beginnt heute und hier könnt Ihr Euch das neue Album sichern: http://www.nuclearblast.com/mayan-dhyana

Vorabspeichern auf Spotify: http://nblast.de/MAYANdhyanaPreSave

Downloadet oder streamt ‚The Rhythm of Freedom‘ hier: http://nblast.de/MayanRhythmOfFreedom

Das aktuelle Line-Up von MaYaN liest sich wie folgt:

Mark Jansen, George Oosthoek | Grunts

Henning Basse, Adam Denlinger | Clean-Gesang

Laura Macrì, Marcela Bovio | Gesang

Jack Driessen | Synths, Orchesterarrangements

Frank Schiphorst, Merel Bechtold/Arjan Rijnen/Jord Otto | Gitarre

Roel Käller | Bass

Ariën van Weesenbeek | Schlagzeug

Zudem wird die Band die Veröffentlichung ihrer Platte mit einigen Shows im September feiern:

21.09. NL Reuver – De Schakel (Try-Out show)

22.09. NL Utrecht – De Helling (Holländische Releaseshow)

23.09. B Chapelle-lez-Herlaimont – Le Cercle (Belgische Releaseshow)

