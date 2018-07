Erst vor ein paar Jahren gegründet haben sich die Dinge für dieses sechsköpfige shoegaze kraut-punk Monster rasant entwickelt. Bewaffnet mit nicht weniger als vier (manchmal auch fünf) Gitarren sind Teksti-TV 666 eine der gefragtesten Live Bands in ihrer Heimat Finnland. Bei ausgewählte Auftritten im Ausland haben sie ebenfalls Eindruck hinterlassen.

Nachdem die Band im Herbst 2016 eine finnische Tour mit Kvelertak absolvierte lenkten sie ihren Blick auf Europa. Während die Sache mit den fünf Gitarren ein interessantes Detail ist, sind die zu beachtenden Dinge die Songs: Teksti-TV 666 schreiben sehr sehr gute Songs.

Sie kreieren einen psych-punk Rausch der selbst beim ersten hören unbestritten aufregend ist sowie Stücke wie vielschichtige Angriffe, die sie von ihren Mitstreitern absetzen.

Teksti-TV 666 ist eine Band die auf Widersprüchen aufbaut. So als ob Neu! Ramones Songs spielen würden; eine shoegazing Version der Hellacopters; eine heavy-but-soft wall of noise, eine farbenfrohe slow-motion Explosion. Mit über 100 Shows die sie in drei Jahren gespielt haben und drei veröffentlichten EPs macht sich die Band stetig einen größeren Namen.

