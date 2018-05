Nach Piece Of Your Heart haben Mayday Parade mit Never Sure den nächsten Song aus ihrem neuen und mittlerweile sechsten Album veröffentlicht. Sunnyland entstand in Zusammenarbeit mit John Feldmann (Blink-182, Panic! At The Disco) und Howard Benson (Of Mice & Men, My Chemical Romance) und erscheint am 15. Juni via Rise Records/BMG/ADA Warner.

Gitarrist Alex Garcia:

„Never Sure is about this tendency to be more in love with the chase or in love with love, than the actual object of the love. It’s about being dramatic for dramas sake really.“

In den vergangenen zehn Jahren hat die aus Florida stammende Pop-Punk-/Punkrock-Band mehr als eine Millionen Alben verkauft, wobei ihr erfolgreichster Longplayer A Lesson In Romantics (2007) eine halbe Millionen mal über die Ladentheke ging. Gleich über 60 ihrer Videos wurden zudem mehr als eine Millionen mal bei Youtube angeklickt und allein in den USA belaufen sich ihre Streams auf insgesamt 350 Millionen.

