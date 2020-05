Mean Streak: neues Album „Eye Of The Storm“

Die schwedischen Powermetaller von Mean Streak kündigen ihr neues Album Eye Of The Storm für den 17.07.2020 an. Dabei bleiben sie ihren Einflüssen treu, die sie auf den vergangenen vier Studioalben zu dem gemacht haben, was sie heute sind: Klassischer Heavy Metal ohne dabei Old-School zu klingen. Es ist gerade ihre Authentizität, die bei den Fans gut ankommt: Classic Metal straight from the heart!

Herausgekommen sind elf brandneue Songs, kraftvoll und voller Dynamik.

Gemixt wurde das neue Werk übrigens wieder von Max Norman, der schon so manche Alben u.a. von Ozzy Osbourne, Megadeth, Lynch Mob oder Y&T veredelte.

Mean Streak sind:

Peter Andersson – Bass

Andy La Guerin – Vocals & Guitars

Julian Eriksson – Lead Guitar

Fredrik Skold – Drums

Mehr Info:

www.facebook.com/Mean-Streak-131719915358

www.meanstreak.se