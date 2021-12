Melkor – Brandmale

Weiter geht es in den schwarzen Nischen unserer diesjährigen Wühlkiste. Mit dem Album von Melkor habe ich da eine interessante Sache herausgezogen. Melkor ist der Name von Morgoth Bauglir, dem fiktiven Charakter in J. R. R. Tolkiens Mittelerde Werk.

Bei Melkor handelt es sich nicht um eine Band, sondern um einen einzelnen Musiker, der selbst alles eingespielt hat. Multi-Instrumentalist Patrick Baumann dürfte einigen Fans der Szene unter anderem durch sein Mitwirken bei den Black Metallern Agrypnie und Nocte Obducta bekannt sein. Als Melkor ist Patrick Baumann bereits seit 2004 unterwegs und kann neben dem Demo Call Of The Enchained auf die Alben Ferne (2009) und Irrlich (2014) zurückblicken. Nun mit Brandmale das dritte Album, welches im April dieses Jahres auf The Crawling Chaos Records erschienen ist.

Das „Leben als Leiden“ im Sinne Schopenhauer ist es, an den sich Melkor heranwagt. Der Mensch als Spielball der Naturgewalten, als Schwimmer im unberechenbaren Ozean des Seins. Der Mensch in der Zerrissenheit, gefangen zwischen Schönheit und Scheußlichkeit, flüchtigem Glück und tiefer Verzweiflung. Bei vier von acht Texten greift der Protagonist auf Werke der deutschen Dichter*innen Clemens Brentano, Ricarda Huch, Richard Dehmel und Karl Gustav Vollmoeller zurück.

Analog der diesem Werk zugrunde liegenden Schopenhauerschen Lehre sind die einzelnen Songs auf unterschiedlichen Tempi und Stimmungen aufbauend. Die Zerrissenheit des Menschen hinterlässt hier einige Brandmale.

Einen besonderen Reiz dieses Albums machen die Texte aus, die bis auf einen (Burn) alle in deutscher Sprache sind. Patrick Baumann trägt diese zumeist gut verständlich vor, was ja nicht unbedingt immer der Fall bei deutschem Black Metal ist. Wieso dieser eine Song Burn, dann englischen Text haben muss, kann wohl nur Patrick Baumann in seiner Zerrissenheit selbst beantworten. Musikalisch passt er allerdings zu den anderen Songs.

Brandmale ist ein hörenswertes Werk und ist den Black Metallern anzuraten.

