Memoriam: unterschreiben weltweiten Deal mit „Reaper Entertainment“

Reaper Entertainment kann mit großer Freude das weltweite Signing der Death Metal Band Memoriam bekanntgeben.

Mit drei brutalen Death-Metal-Alben in den letzten drei Jahren katapultierte sich die Band, bestehend aus Karl Willetts (ex-Bolt Thrower), Frank Healy (ex-Benediction), Scott Fairfax (As The World Dies, ex-Benediction live) und Andy Whale (ex-Bolt Thrower), an die Speerspitze der Death-Metal-Szene.

Nun unterschrieb die Band einen weltweiten Plattenvertrag mit dem aufstrebenden Label Reaper Entertainment Europe.

Die Band erklärt:

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun bei Reaper Entertainment unterschrieben haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den Jungs einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Flori hat schon zu Nuclear Blast Zeiten mit uns gearbeitet und wir kennen uns sehr gut. Wir freunen uns auf die Zusammenarbeit. Freut Euch auf ein geiles neues Album!“

Flori Milz (Geschäftsführer von Reaper Entertainment) erklärt:

„Ich habe die Band 2017 bei der Listening Session des Debütalbums For The Fallen kennengelernt. Dieses Event werde ich nie vergessen. Nicht nur, weil ich dort meine Frau kennen gelernt habe, sondern auch, weil ich noch nie eine Party so schnell eskalieren sah. Es floss viel Alkohol und das ganze Haus sah aus wie ein Schlachtfeld. Seit diesem Abend verbindet mich eine große Freundschaft mit Memoriam. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Band für Reaper Entertainment gewinnen konnten.“

Memoriam werden im Laufe dieses Jahres ins Studio gehen, um das vierte Album aufzunehmen.

Weitere Informationen über das neue Album folgen in Kürze.

Info:

Memoriam erwecken den Old School Death Metal mit Themen wie Tod, Verlust und Krieg, ganz nach alter Manier, wieder zum Leben. Ursprünglich als Cover-Formation geplant, merkten sie schnell, dass diese Konstellation viel mehr Potenzial mit sich bringt, als nur Songs nachzuspielen, die sie beeinflusst haben. Drei Alben später, mit zahlreichen Club-Shows und Festivals in ganz Europa, haben Memoriam ihren Namen in der Elite des Death Metal zementiert und sie sind hier, um zu bleiben!

Memoriam sind:

Karl Willetts | Gesang

Frank Healy | Bass

Andy Whale | Schlagzeug

Scott Fairfax | Gitarre