Meshuggah: kündigen Tourdates für 2018 an

Die Extreme-Tech-Metal-Messiasse MESHUGGAH, die in der Kategorie „Best Metal Performance“ für den Grammy nominiert wurden, haben eine Europatour für Sommer 2018 angekündigt. Nach der Veröffentlichung des sehr erfolgreichen, achten Studioalbums »The Violent Sleep Of Reason« (Platz #19 der World Charts) und einer großen Tour im Jahr 2016, kehrt die Band für ausgewählte Clubshows im Juni 2018 zurück auf die Bühne:

05.06. PL KRAKOW – KWADRAT

06.06. PL WARSAW – PROGRESJA

13.06. CZ PRAGUE – AKROPOLIS

15.06. DE KARLSRUHE – SUBSTAGE

18.06. IT MILAN – LIVE CLUB

19.06. IT ROME – ORION

20.06. IT BOLOGNA – ESTRAGON

23.06. FR BESANCON – LA RODIA

Tickets könnt ihr hier bestellen: https://www.meshuggah.net/tour/

MESHUGGAH gehören zu den „Best Metal Performance“-Nominierten bei den 60. Grammy Awards, die am Sonntag, 28. Januar 2018 im Madison Square Garden in New York City stattfinden werden.

Bereits angekündigte Festival-Shows:

03.03. S Umeå – House of Metal

01. – 03.06. D Nürburgring – Rock am Ring

01. – 03.06. D Nuremberg – Rock im Park

02.06. NL Nijmegen – FortaRock

08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

08. – 10.06. UK Donington – Download Festival

14. – 17.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

16.06. F Bretigny-Sur-Orge – Download Festival

22./23.06. F Clisson – Hellfest

24.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

»The Violent Sleep Of Reason« stürmte die Charts weltweit:

# 2 Schweden (Rock/Metal)

# 3 USA (Hard Music)

# 5 USA (Rock Charts)

# 7 USA (current Album)

# 9 Australien

# 11 Finnland

# 17 Schweden

# 17 USA (Top 200)

# 18 Germany

#19 World Top 50

# 21 Schweiz

# 31 Österreich

# 32 Belgien (Wallonie)

# 32 UK

# 34 Ungarn

# 46 Belgien

# 47 Belgien (Vlanderen)

# 56 Frankreich

# 57 Italien

# 60 Niederlande

Bestellt Euch das Album direkt hier: http://nblast.de/MeshViolentSleepNB

Oder Digital hier: http://nblast.de/MeshuggahDownloads

‚Clockworks‘ Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=oFiDcazicdk

‚Nostrum‘ 360 lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=V3vxIoCOvxQ

Solltet Ihr die Albumtrailer verpasst haben, könnt Ihr diese hier anschauen:

Teil I: https://www.youtube.com/watch?v=N6IZ3LZuphs

Teil II: https://www.youtube.com/watch?v=LO0aRxBIEPU

Teil III: https://www.youtube.com/watch?v=2hHeozE2VLI

Teil IV: https://www.youtube.com/watch?v=xOW2eX5OeZ0

Teil V: https://www.youtube.com/watch?v=HrfYPXXLko4

Teil VI: https://www.youtube.com/watch?v=XHYopyQTwHk

