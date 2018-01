Messiah: Reunion der schweizerischen Kult-Thrashe, Re-Release des Backkatalogs, neues Album in Arbeit

Messiah: Reunion der schweizerischen Kult-Thrashe, Re-Release des Backkatalogs, neues Album in Arbeit

Messiah sind zurück!

Im Zuge der erfolgreichen Wiederveröffentlichungen ihrer ersten beiden Alben Hymn To Abramelin (Erst-VÖ: 1986) und Extreme Cold Weather (Erst-VÖ: 1987) via High Roller Records geben die schweizerischen Kult-Death-Thrasher Messiah bekannt, dass sie mit dem Line-Up ihrer Neunziger-Noise-Records-Phase auf die Metalbühne zurückgekehrt sind. Zur Bandbsetzung zählen also: Remo Brögi (Gitarrre), Andy Kaina (Gesang), Steve Karrer (Drums) und Patrick Hersche (Bass).

In den kommenden Monaten wird die Band einige Shows spielen – und Messiah arbeiten derzeit mit Hochdruck an ihrem Comeback-Album, das ebenfalls bei High Roller erscheinen wird.

Die 1984 im schweizerischen Baar gegründete Band prägte Mitte der achtziger Jahre den Thrash- und Death Metal mit. Bis 1994 veröffentlichten Messiah 5 Alben und eine EP. Mit Hymn To Abramelin und Choir Of Horrors 1991 erschufen sie Genre-Klassiker. Nach 24 Jahren kehrt die Band zurück. Die Fans dürfen sich auf eine energiegeladene Show freuen. Gespielt werden Songs aus allen Epochen.

Bislang bestätigte Live-Dates:

29.09.18 CH-Zug Galvanik OFFIZIELLE REUNION-SHOW IN DER HEIMAT-STADT, einziges Konzert in der Schweiz.

18.08.18 B-Mean Sur Hodemont METAL MEAN FESTIVAL XIV

Bandbio, kommentiert von Remo Brögi:

1984 gründeten wir in der Urformation als Metal-Fans unterschiedlichster Stilrichtungen eine Band ohne geplante Vorstellung, was daraus werden sollte. Mit spärlichen Kenntnissen an den Instrumenten prügelten wir einfach unsere Seele aus dem Leibe.

Es entstand ein brachialer Stil, welcher zur damaligen Zeit für Unverständnis und Entsetzen sorgte – zumindest in unserem damaligen persönlichen Umfeld, später auch bei den kommerziellen Medien und anfänglich angefragten Plattenfirmen. Mit Verbreitung der ersten Demos in der Tapetrader-Scene, der ersten Konzerte und den immer zahlreicher werdenden Beiträgen in internationalen Fanzines bekam Messiah eine verschworene Fangemeinde im damaligen Underground.

Dies führte dazu, die ersten beiden Alben in Eigenregie zu kreieren und ein nahestehender Freund der Band gründete eigens dafür ein Label. Weitere Konzerte im In und Ausland folgten und die Fangemeinde wuchs zusehends. Die Eigenwilligkeit der einzelnen Bandmitglieder wurde jedoch immer mehr zu einem Problem – was schliesslich zum Sudden Death der Band führte.

1989 startete R.B. Brögi als einzig verbleibendes Urmitglied Messiah erneut – mit neuen Musikern, anfänglich noch mit einigen Besetzungswechseln. Wieder wurde die erste Produktion des neuen Materials eigenproduziert und als Demo verbreitet. Es folgten erste Live-Shows und ein Plattendeal, unter welchem drei Alben und zwei EP`s realisiert wurden, sowie diverse Auftritte und drei Tourneen in Europa.

Die Treue der immer zahlreicher werdenden Fans weltweit ließ Messiah jedoch nie in Vergessenheit geraten. Die ersten zwei Alben wurden wieder neu aufgelegt. Einzig für die Fans spielten Messiah im Jahre 2003 zwei exklusive Konzerte mit dem Line-Up der zweiten Epoche unter dem Titel Reanimation 2003 – ohne je eine Reunion zu versprechen. Daraufhin folgte eine DVD und die Reissue der letzten drei Alben.

Nach weiteren 14 Jahren seit der Reanimation 2003 trafen wir uns rein freundschaftlich im Spätsommer 2017 zum “Barbecue“ und diskutierten zwei Live-Show Angebote als Secret Shows in der Schweiz. Wir sagten zu und durch das Proben des für anfänglich vorgesehenen 20 Minuten Set wurde ein 50 Minuten Programm. Diese zwei Test-Shows im Dez. 2017 machten uns riesen Spass und führte dazu, ernsthaft über eine Reunion nachzudenken…

Kommentare

Kommentare