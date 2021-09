Metal Blade Records: heißen Ingested herzlich willkommen

Metal Blade Records geben hiermit das Signing der britischen Death Metaller von Ingested bekannt. Die Fahnenträger des modernen britischen Death Metals feierten kürzlich ihr 15-jähriges Bandjubiläum sowie das 10-jährige Jubiläum ihres Zweitwerks The Surreption mit The Surreption II, einer kompletten Neuaufnahme des Albums in diesem Sommer. Während sich die Band auf ihr Debüt bei Metal Blade Records vorbereitet, können Fans den Ingested-Livestream von 2020 auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal hier ansehen:

Sänger Jason Evans kommentiert: „Metal Blade Records ist ein legendäres Label mit einer Reihe von legendären Künstlern und wir sind sehr stolz darauf, dass wir nach 15 Jahren als Band nun zu ihnen gehören. Wir sind super aufgeregt über diesen nächsten Schritt auf unserer Reise und können es kaum erwarten, euch mehr Musik, mehr Videos und mehr Shows als je zuvor weltweit zu präsentieren. Willkommen in der Metal Blade-Ära von Ingested!“

Ingested wurden 2006 in Manchester, England, gegründet und haben seitdem ausgiebig mit Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Nile, Carnifex und Revocation getourt und waren auf europäischen Festivalbühnen wie dem Summer Breeze Open Air zu sehen. Die Band konnte 2018 mit ihrem Album The Level Above Human in die Billboard-Charts einsteigen, darunter: #35 Independent Albums, #16 Hard Rock Albums, #135 Top 200. Mit ihrem 2020 erscheinenden Album Where Only Gods May Tread konnte die Band erneut in die Charts einsteigen: #4 Current Hard Music Albums, #10 Top new Artist Albums, #139 Billboard Top Albums und #15 in den UK Rock & Metal Albums sowie #50 UK Independent Albums Chart. Mit einer bereits umfangreichen Veröffentlichungs- und Tourhistorie sehen Ingested einer aufregenden neuen Ära als Teil des Metal Blade Records Roster entgegen.

Ingested Diskografie:

Surpassing The Boundaries Of Human Suffering (2009)

The Surreption (2011)

Revered By No-One, Feared By All EP (2013)

The Architect Of Extinction (2015)

The Level Above Human (2018)

Call Of The Void EP (2019)

Where Only Gods May Tread (2020)

Stinking Cesspool Of Liquified Human Remnants EP (2021)

The Surreption II (2021)

Ingested Line-Up:

Jason Evans – Vocals

Sean Hynes – Guitars, Backing Vocals

Lyn Jeffs – Drums

https://www.ingested.co.uk

https://www.facebook.com/ingesteduk