Metal Church: veröffentlichen „From The Vault“ am 10.04.2020

Die US-amerikanischen Metallegenden um Ausnahmegitarrist Kurdt Vanderhoof, Metal Church, haben sich nach der Rückkehr von Mike Howe am Mikro mächtig ins Zeug gelegt und mit XI (2016) und Damned If You Do (2018) zwei sehr erfolgreiche Alben veröffentlicht, womit sie ihren Status als Speerspitze des Oldschool Metals mehr als nur untermauert haben.

Nun öffnet Mr. Vanderhoof, im wahrsten Sinne des Wortes, den Tresor und präsentiert ein wahres Sammelsurium an Raritäten und unveröffentlichten Songs der letzten Jahre. From The Vault enthält neben vier brandneuen Studiosongs nämlich zusätzlich fünf unveröffentlichte Tracks aus der Damned If You Do Session, drei unveröffentlichte Coversongs und vier bisher im Tresor verschollene Bonustracks, darunter ein fantastisches Duett mit Todd La Torre von Queensrÿche im Song Fake Healer.

From The Vault wird am 10. April 2020 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Mike Howe kommentiert;

„Dieses Album ist für die Fans und enthält einige wirklich coole unveröffentlichte Tracks, ich denke, dass Metal Church Fans auf der ganzen Welt es wirklich genießen werden!“

Der West Coast Metal Szene der 80er entstammend, konnten Metal Church rasch die Spitze des Genres erklimmen. Als die Heavy Metal Szene in den Vereinigten Staaten immer größer wurde, absolvierten Metal Church eine äußerst erfolgreiche Tour mit ihren Labelkollegen Metallica.

Metal Churchs elftes Studioalbum XI, auf dem zum ersten Mal wieder Mike Howe zu hören ist, erblickte im März 2016 das Licht der Welt. Dieses erreichte gar Platz 34 der deutschen Albumcharts, Platz 57 in den Billboard Top 200 sowie zahlreiche weitere erwähnenswerte Charteinstiege rund um den Globus.

Im Dezember 2018 folgte dann das zweite Album mit Mike Howe am Mikro, Damned If You Do. Das Album schaffte abermals den Sprung in die weltweiten Charts.

From The Vault wird auf farbigem Vinyl, CD und als Download erhältlich sein.

Zudem gibt es ein auf 350 Stück limitiertes Boxset, welches nur in Europa erhältlich sein wird.

Bestellt Euch From The Vault hier vor: https://www.reapermusic.de/metal-church-from-the-vault

Metal Church sind

Mike Howe – Gesang

Kurdt Vanderhoof – Gitarre

Stet Howland – Drums

Steve Unger – Bass

Rick Van Zandt – Gitarre

