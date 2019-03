Das 3. Album der Band wird neu gemastert bald endlich wieder erhältlich sein – als limitiertes CD Digipak sowie als Download und Stream. Stichtag ist der 22.03.2019.

Auf dem Album sind unter anderem die Dauerbrenner Persuader und Quest For Vengeance zu finden.

Unten sind nochmal das Coverartwork – gestaltet von Dimitar Nikolov – sowie die Tracklist verfügbar.



Metal Inquisitor – Unconditional Absolution (Re-Release)

out on March 22, 2019 via Massacre Records

1. Extinction

2. Casualty Evacuation

3. Quest For Vengeance

4. Drowning Death

5. Betrayed Battalion

6. Satan’s Host

7. The Arch Villain

8. Neropolis

9. Persuader

10. Suffer The Heretic To Burn

11. The Path Of The Righteous Man

