Metal Inquisitors neue digitale Single War Of The Priests ist ab sofort auf https://youtu.be/Rgap6cSSwh4 oder einer Streamingplattform eurer Wahl verfügbar!

Die erste Single Beyond Nightmares könnt ihr euch weiterhin auf https://youtu.be/T06866DVisE anhören!

Beide Singles stammen vom kommenden Album Panopticon, das am 18.01.2019 bei Massacre Records erscheint. Es wurde im Gates Of Dawn Studio gemischt und in den HOFA-Studios gemastert. Dimitar Nikolov hat das Coverartwork gestaltet. Auf ihrem neuen Album beschreiten Metal Inquisitor weiterhin konsequent traditionelle Wege, ohne jedoch den Zeitgeist aus dem Auge zu verlieren.

