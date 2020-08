Zum neuen Metallica-Album S&M2 gibt es ab sofort ein „Unboxing Deluxe-Box“-Video von Doro. Dabei berichtet sie u.a. über ihre erste Begegnung mit Metallica und verrät auch, was ihr in der Box besonders gut gefällt.

Als 4. Single wurde vor wenigen Tagen For Whom The Bell Tolls, ursprünglich vom legendären Ride The Lightning Album, veröffentlicht.

Es gibt auch ab sofort einen Logogenerator mit dem man seinen Namen im Metallica Look erstellen kann: http://metallicalogogenerator.com/