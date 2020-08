Anthrax – Persistence Of Time (30th Anniversary Edition)

Artist: Anthrax

Herkunft: New York, USA

Album: Persistence Of Time

Spiellänge: ca. 117 Minuten

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal, Speed Metal

Release: 21.08.2020

Label: Megaforce, Proper / Bertus

Link: https://www.facebook.com/anthrax

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Joey Belladonna

Gitarre – Jonathan Donais

Gitarre – Scott Ian

Bassgitarre – Frank Bello

Schlagzeug – Charlie Benante

Tracklist CD1:

Time Blood Keep It In The Family In My World Gridlock Intro To Reality Belly Of The Beast Got The Time (With Count In) H8 Red One Man Stands Discharge I’m The Man (The Illest Version Ever) Time Got The Time H8 Red

Tracklist CD2:

In My World Discharge Keep It In The Family Blood Intro To Reality Belly Of The Beast Gridlock One Man Stands Time

Tracklist DVD:

Behind The Scenes On Persistence Of Time Tour – Laufzeit: ca 40 Minuten

Vor genau drei Jahrzehnten, am 21. August 1990, veröffentlichten Anthrax ihr Studioalbum Persistence Of Time, welches die fünfte Produktion der Amerikaner gewesen ist. Damals hatten die Männer gut zehn Jahre auf dem Buckel und die erste große Metalwelle lief langsam aus. Anfang der Neunziger veränderte die Szene noch einmal deutlich ihr Gesicht, ein Umbruch, der bis jetzt einmalig bleiben sollte. Im Gegensatz zu den Schwankungen innerhalb einzelner Genre ließen alle Subgenres Federn und beutelten besonders das noch relativ frische Thrash und Death Metal Lager. Anthrax schoben sich nach der Gründung 1981 in legendäre Big Four Konstellation mit Metallica, Megadeth und Slayer, von der sie noch heute getragen werden. Mit Persistence Of Time (30th Anniversary Edition) schiebt das einzig verbleibende Gründungsmitglied Scott Ian ein Schlachtschiff noch mal auf den Markt, welches den Wandel im Thrash Metal noch mal verdeutlicht. In ihrer Heimat erreichten die elf Nummern tatsächlich Goldstatus und auch bei uns in der Republik reichte es für einen starken 35. Platz in den Albumcharts. Das Originalalbum umfasst etwas mehr als eine Stunde Spielzeit und wurde über Island Records veröffentlicht. Das Label gehört heute zur Universal Music Group und zählt zu einer der wichtigsten Plattenfirmen in den 1970er und 1980er-Jahren.

Während der Aufnahmen zerstörte ein Feuer im Proberaum der Band Instrumente und Technik. Mit der Hilfe von den Toningenieuren Michael Barbiero und Steve Thompson konnten Anthrax die Produktion trotzdem erfolgreich im A&M Studio beenden. Als Opener fungierte die zeitlose Nummer Time. Neben Among The Living zählt bei vielen Anhängern der Silberling zu den stärksten Platten von Joey Belladonna, der kurz darauf die Band verließ und nach mehreren Schaffensphasen noch heute die Lyrics ins Mikrofon jagt. Neben dem eigentlichen Material gibt es eine zusätzliche CD mit Tracks sowie eine ca. 40 Minuten starke DVD mit Behind The Scenes On Persistence Of Time Tour Aufzeichnungen. Im Album warten noch Titel wie One Man Stands, In My World oder Got The Time, die nichts an Charme eingebüßt haben. Vor allem die beiden zuletzt genanten Kompositionen konnten zusätzlich den Singlemarkt in UK ordentlich aufmischen. Was bliebt, ist ein Studioalbum im Wandel der Zeit, welches den neuen Weg in die damalige Thrash Zukunft mit geprägt hat.