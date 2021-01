Metallica: wirken der Corona-Langeweile mit der „Monopoly World Tour Edition“ entgegen

Die Megaseller Metallica wollten sich offenbar vom Weihnachtsgeschäft ein ordentliches Stück in die eigene Tasche stecken, denn bereits vor dem Fest launchten sie eine neue Ausgabe des beliebten Brettspiel-Klassikers Monopoly. Das Weihnachtsfest ist mittlerweile Geschichte, doch die Corona-Pandemie leider längst noch nicht. Es ist zu befürchten, dass wir auch in 2021 weitestgehend auf hartrockende Konzerte und Festivals werden verzichten müssen und so werden wir die eine oder andere Stunde anderweitig füllen müssen und dabei kann doch solch ein thrashiger Spieleklassiker durchaus eine sinnvolle Alternative sein.

Bereits zum zweiten Mal bringen die San Francisco-Rocker um Frontmann James Hetfield in Zusammenarbeit mit dem Spielehersteller das Monopoly-Spiel auf den Markt, diesmal in der World Tour Edition. Es handelt sich um eine Hommage an eine der größten Metalbands der Welt im Jahr 2013, als Metallica die einzige Band war, die auf allen sieben Kontinenten auftrat und die Bühnen der Welt rockte.

Wenn ihr nun also mit euren Kumpels und Kollegen den US-Spieleklassiker spielt, baut ihr euer ganz eigenes Metallica-Imperium auf, feiert ihr das Leben auf der Straße, geht mit Metallica auf Welttournee und macht Halt in den Lieblingsstädten der Band in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und Afrika und selbst im ewigen Eis der Antarktis. Ihr könnt die größten Städte der Welt mit euren Metalli-Bucks kaufen und mit Stadien, Arenen und Amphitheatern aufwerten, während ihr auf den Feldern Carpe Diem und Shortest Straw belohnt oder mit Park- und Reparaturgebühren belegt werdet. Ein Hingucker sind auch die Spielfiguren, anstatt der Klassiker könnt ihr zwischen Lady Justice, Death Magnetic coffin, Ride The Lightning electric chair, Master Of Puppets cross, Metal Up Your Ass toilet oder dem Scary Guy wählen.

Metallicas Monopoly World Tour Edition kostet 39,99 US-Dollar und ist im Online-Shop der Band unter Metallica.com erhältlich.