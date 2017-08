Metalwalk und After-Walk-Party am 02.09.2017 in Krefeld (Vorbericht)

“Metalwalk und After-Walk-Party am 02.09.2017 in Krefeld (Vorbericht)“

Eventname: Metalwalk und After-Walk-Party

Bands: Sunchair und Soldiers Of Rock beim Metalwalk, the journey of Eric Taylor und DJ Major Tom bei der After-Walk-Party in der Kulturfabrik (KuFa)



Ort: Treffpunkt für den Metalwalk ab 17:00 Uhr ist der Ostwall/Ecke Neue Linner Strasse, gegenüber dem Bahnsteig Rheinstrasse (Hauptsparkasse Krefeld), die After-Walk-Party findet ab ca. 19:00 Uhr in der Kulturfabrik Krefeld statt

Datum: 02.09.2017

Kosten: freier Eintritt zur After-Walk-Party

Genres: Metal, Modern Metal, Rock, Post Metal, Post Rock

Veranstalter: Metalwalk (https://www.facebook.com/metalwalk.de/)

Link: https://www.facebook.com/events/2142190209340912/

Im vergangenen Jahr fand er zum ersten Mal statt, dieses Jahr geht der Metalwalk also in die zweite Runde. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn nach dem Treffen am o. g. Treffpunkt geht es auf einen Rundkurs durch Krefeld, bevor der Weg in Richtung Kulturfabrik eingeschlagen wird. Hier findet dann die After-Walk-Party statt, bei der zunächst die Krefelder Band the journey of Eric Taylor die Besucher in ihre wunderbaren Post Rock-/Post Metal-Klangwelten entführen wird. Danach legt DJ Major Tom auf und wird die Kulturfabrik mit metallischen Klängen beschallen.

Aber was ist der Metalwalk überhaupt? Generell steht der Metalwalk für Toleranz und Förderung der Krefelder Kultur- und Musikszene, und am 02.09. wird ganz besonders für die Erhaltung alter und die Schaffung neuer Proberaum-Kapazitäten in Krefeld demonstriert. Begleitet wird der Demonstrationszug von zwei Lkw. Auf dem KuFa-Truck spielt die Band Sunchair, der Metalwalk-Truck ist mit den Soldiers Of Rock besetzt, und beide Bands haben schon zur Genüge bewiesen, dass sie live für richtig Stimmung sorgen können. Explizit weist der Veranstalter auf das bestehende Alkoholverbot während des Metalwalk hin, aber das sollte ja kein Problem sein, denn die Kulturfabrik ist bestens bestückt. Bestens bestückt ist auch der Veranstalter mit Shirts, Girlies und Hoodies. Falls Ihr also diese Privatinitiative auch finanziell unterstützen wollt, findet Ihr alle Informationen auf der Facebook-Seite des Metalwalk.

Zusammengefasst ist der Ablauf am 02.09. wie folgt: Ab ca. 17:00 Uhr versammeln sich die Teilnehmer am o. g. Treffpunkt. Um ca. 17:45 Uhr wird der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer ein Grußwort sprechen, da der diesjährige Metalwalk unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters steht. Um ca. 18:00 Uhr wird sich der Tross in Bewegung setzen und auf einer ungefähr 2,9 km langen Route durch die Krefelder Innenstadt ziehen. Danach geht es dann zur After-Walk-Party in die Kulturfabrik. Die Route ist hier eingezeichnet:

Es wäre schön, wenn möglichst viele von Euch am 02.09. den Weg nach Krefeld fänden!

Kommentare

