Nothgard: Gehen im Dezember 2017 auf Tour mit Kalmah, Lost In Grey und Heretoir

Der Winter 2017 wird nicht nur kalt sondern auch knüppelhart. Die finnischen Melodic Death Metaller von KALMAH sind nach jahrelanger Mitteleuropa-Abstinenz endlich zurück in südlicheren Gefilden. Ja ihr habt richtig gehört! KALMAH geben im Rahmen der Death Unleashed Tour vom 01.12.2017-10.12.2017 ihren „Swamp Metal“ zum Besten. Mit im Gepäck sind die „Epic Melodic Death Metal“ Durchstarter NOTHGARD aus Deutschland sowie die deutschen „Post Metaller“ von HERETOIR. Als Opening-Act hat man kurzer Hand die finnischen Melo Death Newcomer LOST IN GREY verpflichtet. Lasst euch dieses melodische Spektakel auf keinen Fall entgehen!

01.12. BE – Roeselare – De Verlichte – De Verlichte Geest

02.12. DE – Oberhausen – Helvete

03.12. DE – Erfurt – From Hell

04.12. CH – Pratteln – Mini Z7

05.12. DE – Mannheim – MS Connexion

06.12. AT – Wien- Viper Room

07.12. CZ – Prag – Nova Chmelnice

08.12. DE – Berlin – Nuke Club

09.12. DE – Nürnberg – Der Cult

10.12. DE – München – Backstage

Schaut Euch den Tour-Trailer an: https://www.youtube.com/watch?v=iArFF-FF2zw&feature=youtu.be

Verpasst NOTHGARD nicht auf dem Summer Breeze Open-Air:

18.08.2017 – 19:00 Uhr – Camel Stage

Das aktuelle NOTHGARD Album „The Sinner’s Sake“ wurde 2016 via NoiseArt veröffentlicht und landete auf Platz 74 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Quelle: www.ww.noiseart.eu

