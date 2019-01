Im Jahr 2016 rief er Michael Schenker Fest ins Leben und begab sich auf Tour mit den ehemaligen Michael Schenker Group-Sängern Gary Barden und Graham Bonnet sowie Robin McAuley von der McAuley Schnker Group. Instrumentelle Unterstützung kam vom ehemaligen M.S.G.-Bassisten Chris Glen und Schlagzeuger Ted McKenna sowie Gitarrist und Keyboarder Steve Mann (ebenfalls von der McAuley Schnker Group). Diese Shows wurden von den Zuschauern in Japan und Europa so begeistert aufgenommen, dass es für alle Beteiligten nur logisch erschien, gemeinsam neue Musik zu erschaffen. Die Entscheidung, Doogie White, den Sänger von Michael Schenker Temple of Rock mit einzubinden, verlieh Michaels Projekt noch mehr Tiefgang.

»Resurrection« – auf dem es außerdem ein Gastspiel von Metallicas Kirk Hammett gab – erschien am 2. März 2018 über Nuclear Blast und konnte weltweit großartige Chartergenisse erreichen, unter anderem #10 Deutschland, #16 Östereich udn der Schweiz, #18 Japan sowie #81 USA.

Heute feiert Michael Schenker seine 64. Geburtstag und nutzt den freudigen Anlass dazu, ein brandneues Studioalbum anzukündigen:

„Vielen Dank an all euch Fans für all die lieben Geburtstageswünsche die ich heute erhalten haben. Dafür möchte ich mich gerne revangieren und euch verkünden, dass ich mich momentan zusammen mit Michael Voss in dessen Studio befinde, um das zweite Michael Schenker Fest Album einzuspielen. Es freut mich unheimlich, dass erneut Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley und Doogie White als Sänger mit an Bord sind sowie Chris Glen (Bass), Ted McKenna (Schlagzeug) und Steve Mann (Keyboard, Gitarre) als Instrumentalisten. Es ist schön, abermals unser vertrautes Team für ein neues Album beisammen zu haben und ich darf verraten, dass es schon jetzt großartig klingt“, freut sich Michael Schenker an seinem Ehrentag.

Das Album soll im August 2019 auf Nuclear Blast Records erscheine; weitere Infos folgen in Kürze.

Bevor das Nachfolgealbum erscheinen wird, geht es für die Michael Schenker Fest Familie erneut auf eine große Nordamerika Tournee, mit nachfolgenden Terminen:

15.04. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go Go

16.04. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go Go

17.04. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go Go

19.04. USA San Francisco, CA – Palace of Fine Arts

20.04. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

21.04. USA Portland, OR – Revolution Hall

22.04. CDN Vancouver, BC – Vogue Theatre

24.04. CDN Calgary, AB – The Palace Theatre

27.04. USA Englewood, CO – Gothic Theatre

28.04. USA Kansas City, MO – The Truman

30.04. USA Louisville, KY – The Bourbon Hall

02.05. USA Kalamazoo, MI – State Theatre

03.05. USA Milwaukee, WI – The Pabst Theater

04.05. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

05.05. USA Ft. Wayne, IN – Piere’s Entertainment Center

07.05. CDN Toronto, ON – Danforth Music Hall

09.05. USA Albany, NY – The Egg

10.05. USA Worcester, MA – Palladium

11.05. USA New York, NY – Irving Plaza

12.05. USA Westbury, NY – The Space at Westbury

14.05. USA Baltimore, MD – Rams Head Live!

15.05. USA Richmond, VA – The National

16.05. USA Atlanta, GA – Variety Playhouse

18.05. USA Austin, TX – Empire Garage

