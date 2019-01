Die legendären New Jersey-Thrasher Overkill kündigen an, ihr 19. Studioalbum, mit dem Titel »The Wings Of War«, am 22. Februar 2019 via Nuclear Blast Records zu veröffentlichen.

Heute zeigt die Band den zweiten Part ihrer mehrteiligen Dokumentationsreihe mit dem Titel „Welcome To The Garden States„, in dem über die Anfänge von Overkill erzählt wird und die Band erklärt, wie sie ihren eigenen Sound erschaffen haben. Seht das zweite Video hier:

Den ersten Teil gibt es hier zu sehen:

Weitere Teile der kleinen Dokureihe über den Weg zu dem fertigen Studioalbum »The Wings Of War« werden in Kürze veröffentlicht.

Hier gibt es das aktuelle Lyricvideo zu ‚Last Man Standing‘ zu sehen: https://youtu.be/uIfUeUCYudo

Bestellt Euch »The Wings Of War« und erhaltet damit auch ‚Last Man Standing‘ als Sofort-Download oder streamt den Song: http://nuclearblast.com/overkill-thewingsofwar

»The Wings Of War« wurden in den Gear Recording Studios in New Jersey, im SKH Studio in Florida und Jrod Productions von Bassist D.D. Verni und Gitarrist Dave Linsk aufgenommen. Das Album wurde von der Band selbst produziert, Chies „Zeuss“ Harris kümmerte sich um den Mix und das Mastering.

Das Album-Cover wurde erneut von Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH) erstellt.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1 Last Man Standing

2 Believe In The Fight

3 Head Of A Pin

4 Bat Shit Crazy

5 Distortion

6 A Mother’s Prayer

7 Welcome To The Garden State

8 Where Few Dare To Walk

9 Out On The Road-Kill

10 Hole In My Soul

Der Vorverkauf von »The Wings Of War« startet am 14. Dezember 2018.

Kommentare

