Michael Schenker Fest: sprechen im zweiten Trailer über den Titel und das Cover Artwork von „Revelation“

Am 20. September erscheint das zweite Michael Schenker Fest Album Revelation. Auf dem Album spielt Gitarrenlegende Michael Schenker erneut zusammen mit seinen früheren Sängern Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley und Doogie White sowie Gastsänger Ronnie Romero. Den instrumentalen Teil übernehmen Michael Schenker selbst, Steve Mann, Chris Glen, Bodo Schopf und Simon Phillips.

Heute veröffentlicht die Band den zweiten Albumtrailer, in dem Michael und Co-Produzent Michael Voss über den Titel und das Cover Artwork des kommenden Albums Revelation sprechen. Seht euch den Clip hier an.

Seht euch hier auch das Video zur ersten Single Rock Steady an: https://www.youtube.com/watch?v=oJ2sqDSpeuU

Holt euch den Track digital hier: http://nblast.de/MSFRockSteady

Seht euch den Making-Of Clip zu dem Video zu Rock Steady hier an: https://www.youtube.com/watch?v=6Uf5jNIDE50

Seht euch auch das Video zur zweiten Single, Sleeping With The Light On an: https://www.youtube.com/watch?v=f_Qh6Tv2Wkg

Holt euch die Single hier: http://nblast.de/MSF-SleepingWithLight

Revelation erscheint in unterschiedlichen Formaten und kann bereits vorbestellt werden. Das Album gibt es als CD-Digipak, 2LP (unterschiedliche Farben) sowie als limitiertes Boxset inkl. CD-Digipak, 2LP (red+black splatter), Puzzle, Poster 60×30, Fotokarten.

Holt euch eure Version hier: http://nblast.de/MSFRevelation

Digitaler pre-save hier: http://nblast.de/MichaelSchenkerFestPre

Revelation Trackliste (CD-Digipak, 2-LP, Digital)

01. Rock Steady

02. Under A Blood Red Sky

03. Silent Again

04. Sleeping With The Light On

05. The Beast In The Shadows

06. Behind The Smile

07. Crazy Daze

08. Lead You Astray

09. We Are The Voice

10. Headed For The Sun

11. Old Man

12. Still In The Fight

13. Ascension

Bonus:

14. Armed And Ready (live)

15. Bad Boys (live)

16. Rock Bottom (live)

ICYMI:

Trailer #1: https://youtu.be/OiX2HbzRg0A

www.michaelschenkerfest.com

www.nuclearblast.de/michaelschenkerfest

www.michaelschenkerhimself.com

www.facebook.de/michaelschenkerrocks

