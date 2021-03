Mick Fleetwood & Friends: „Celebrate The Music Of Peter Green“ – Exklusives Streaming-On-Demand-Event ab dem 24.04.2021

Mick Fleetwood & Friends – Celebrate the Music Of Peter Green and the early Years of Fleetwood Mac – Aufgenommen im London Palladium am 25. Februar 2020

Das einzigartige Konzert in Allstarbesetzung wird als exklusives Streaming-On-Demand-Event ab dem 24. April 2021 via www.nugs.net zu sehen sein. Die Premiere findet um 21:00 Uhr CET statt.

Zeitnah zum 1. Jahrestag des spektakulären Konzerts von Mick Fleetwood & Friends im weltberühmten London Palladium am 25. Februar 2020 wird die Show nun als Video-On-Demand-Stream verfügbar gemacht. Ursprünglich als weltweites Kino-Event für all jene Zuschauer geplant, die am Abend dieses historischen Ereignisses nicht persönlich anwesend sein konnten, mussten sämtliche Kino-Pläne aufgrund der momentanen Covid-19-Lage verworfen werden. Ab dem 24. April ist das komplette Konzert exklusiv auf www.nugs.net in HD und 4K mit Dolby Atmos Sound per Stream zu erleben.

Seine Premiere feiert das Video-On-Demand-Event um 21 Uhr CET und wird im Anschluss fünf Tage lang verfügbar sein.

Tickets sind ab dem 17.März auf www.nugs.net vorbuchbar.

Das Konzert erscheint am 30.April 2021 als physischer & digitaler Bild/Tonträger in verschiedenen Formaten via BMG – weitere Informationen hier

Der neue Track zum einjährigen Jubiläum des Konzerts Rattlesnake Shake ist hier zu sehen und zu hören:

Die Show ist als 4LP Gatefold-Vinyl, als 20-seitiges Mediabook inklusive einer Blu-Ray und 2CD, sowie als 2CD erhältlich. Hinzu kommt ein 44-seitiges, gebundenes Deluxe Bookpack mit Sleevenotes von Mick Fleetwoods Biograph Anthony Bozza, verblüffenden Konzert- und Behind-The-Scenes-Fotos, einer 4LP Gatefold-Vinyl, 2CD und einer Blu-Ray.

Über Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music Of Peter Green and The Early Years of Fleetwood Mac:

Am 25. Februar 2020 – nur kurz bevor der erste Covid19-Fall im Vereinigten Königreich entdeckt wurde und die sich immer weiter ausbreitende Pandemie den Stopp fast des gesamten gesellschaftlichen Lebens der modernen Welt nötig machte – fand im legendären London Palladiumein ganz besonderes Konzert statt, bei dem die Songs von Peter Green und der Originalbesetzung von Fleetwood Mac gefeiert wurden. Das Publikum dieser restlos ausverkauften Show sollte Zeuge eines einzigartigen Events werden, welches das bisher letzte Livekonzert überhaupt darstellt. Mit dem tragischen Tod von Peter Green im Juli 2020 bekommt die Show rückblickend eine weitere, ergreifende Bedeutung. Die Besetzung bestand aus einer wahren Allstar-Formation, die in dieser besonderen Nacht eine tiefe, und manchmal unvermutete kosmische Verbindung zu den Songs aufbaute. Unter den Mitwirkenden fanden sich in dieser Nacht Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townsend, Steven Tyler und Bill Wyman. Beteiligt war auch die Produzenten-Legende Glyn Johns als Executive Sound Producer. Die Hausband bestand aus Mick Fleetwood höchstpersönlich sowie Dave Bronze, Johnny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson und Rick Vito.

Erhältlich als 44-seitiges, gebundenes Deluxe Bookpack mit folgendem Inhalt:

Sleevenotes von Anthony Bozza in Verbindung mit Mick Fleetwood .

in Verbindung mit . Event-Fotos und Zitate jedes Künstlers, der in dieser Nacht zu hören war.

Zahlreiche Fotos vom Konzert, den Proben und Behind-The-Scenes.

Blu-Ray des Konzertfilms und sowie die gesamte Show auf 2CD und 4LP

Auch erhältlich als : Gatefold 4LP, 2CD/Blu-Ray Mediabook und Digital Audio.

Tracklisting

Act I

Rolling Man (feat. Rick Vito)

Homework (feat. Jonny Lang)

Doctor Brown (feat. Billy Gibbons)

All Your Love (feat. John Mayall)

Rattlesnake Shake (feat. Billy Gibbons & Steven Tyler)

Stop Messin’ Round (feat. Christine McVie)

Looking For Somebody (feat. Christine McVie)

Sandy Mary (feat. Jonny Lang)

Love That Burns (feat. Rick Vito)

The World Keep Turning (feat. Noel Gallagher)

Like Crying (feat. Noel Gallagher)

No Place To Go (feat. Rick Vito)

Station Man (feat. Pete Townshend)

Act II

Man Of The World (feat. Neil Finn)

Oh Well (Pt.1) (feat. Billy Gibbons & Steven Tyler)

Oh Well (Pt.2) (feat. David Gilmour)

Need Your Love So Bad (feat. Jonny Lang)

Black Magic Woman (feat. Rick Vito)

The Sky Is Crying (feat. Jeremy Spencer)

I Can’t Hold Out (feat. Jeremy Spencer)

The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (feat. Billy Gibbons & Kirk Hammett)

Albatross (feat. David Gilmour)

Shake Your Moneymaker (group finale)

Mick Fleetwood & Friends – Celebrate The Music Of Peter Green And The Early Years Of Fleetwood Mac

Blu-Ray, 2CD, 4LP, 44p Bookpack

Blu-Ray, 2CD, 20p mediabook

4LP Gatefold

2CD, 20p digipack

Digitale Formate

VÖ: 30.04.2021

