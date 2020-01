Midnight: launchen neue Single „Fucking Speed And Darkness“

Am 24. Januar werden Midnight ihr neues Album Rebirth By Blasphemy via Metal Blade Records veröffentlichen. „Rebirth By Blasphemy ist wirklich eine Wiedergeburt“ sagt Midnights alleinige Triebfeder Athenar. „Es markiert eine Veränderung im Leben und Neuerfindung, indem man tut, was auch immer man will, und abwartet, was sich daraus ergibt. Es geht um Bejahen, ums Ausschöpfen von Möglichkeiten und den verdammten Mut zum Risiko.“ Der typische Mix der berüchtigten wie umtriebigen Underground-Band aus Speed und Black Metal mit Punkrock verdeutlicht das und klingt sowohl fetter als auch ruppiger als je zuvor.

Einen weiteren Vorgeschmack auf Rebirth By Blasphemy bietet die neue Single Fucking Speed And Darkness, welche ihr euch hier anhören könnt:

Den Titeltrack sowie die zweite Single Rising Scum könnt ihr euch hier reinziehen: metalblade.com/midnight – das Album könnt ihr euch dort ebenfalls in diesen Formaten vorbestellen:

– jewelcase-CD

– digipak-CD (EU exclusive)

– cassette

– black vinyl (US exclusive – limited to 750 copies)

– oxblood vinyl (US exclusive – limited to 1000 copies)

– oxblood / grey split vinyl w/ black splatter (US exclusive – limited to 500 copies)

– blood red / white melt vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 1500 copies)

– red / blue marbled vinyl (EU exclusive – limited to 1000 copies)

– red / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 666 copies)

– bloody skin vinyl (EU exclusive – limited to 400 copies)

– German flag vinyl (HRR exclusive – limited to 200 copies)

– jizz spinner vinyl (EU webshop exclusive – limited to 200 copies)

Sänger, Gitarrist, Bassist und Drummer Athenar weiß seit der Gründung der Band 2002 genau, was ihm vorschwebt, und ist seinen Wurzeln im Lauf von zahllosen Demos, EPs, Compilations, Splits sowie drei Alben treu geblieben. Wie seine Vorgänger ist Rebirth By Blasphemy allerdings ein extrem eingängiger Teller, auf dem jedes Stück die Art von Hooks aufweist, die sich festbeißen und nicht mehr loslassen.

Athenar spielte alle Instrumente selbst und fackelte beim Produzieren nicht großartig. Die Aufnahmen erfolgen bei ihm meisten sehr geradlinig, und so war es diesmal auch. Er arbeitete dabei erneut in seiner Heimatstadt Cleveland und den Mercenary Studios, wo ihm Noah Buchanan zur Hilfe stand. Das Schlagzeug war nach einem Tag im Kasten, die Gitarren dauerten ein wenig länger, der Bass bloß ein paar Stunden. Die Vocals teilte sich der Bandkopf für je zwei oder drei Songs täglich auf, was davon abhing, wie gut er bei Stimme war. „Von einer aufwändigen Produktion würde ich nicht sprechen, denn es läuft für gewöhnlich bloß so: rein ins Studio, aufnehmen und schauen, was dabei herauskommt. Vielleicht erkennt man beim Hören, dass es recht schnell ging. Klar gibt es sogenannte Fehler, aber die sind absichtlich nicht berichtigt worden.“ Genauso konsequent wird Athenar seinen neuen Stoff auch wieder mit Konzerten bewerben, wobei bereits eine Menge Termine feststehen. „Im Sinne einer Wiedergeburt gehe ich es mit einer Scheißegal-Einstellung an und gehe auf Tour, wie es sich gehört. Diese Musik muss live gespielt werden, und wer sich ordentlich die Trommelfelle kitzeln lassen will, ist herzlich willkommen.“

Rebirth By Blasphemy Tracklist

1. Fucking Speed And Darkness

2. Rebirth By Blasphemy

3. Escape The Grave

4. Devil’s Excrement

5. Rising Scum

6. Warning From The Reaper

7. Cursed Possessions

8. Raw Attack

9. The Sounds Of Hell

10. You Can Drag Me Through Fire

Midnight online:

http://midnightofficial.com

https://www.facebook.com/midnightviolators

https://www.instagram.com/midnightviolators