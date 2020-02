Mindtech: veröffentlichen Video zu „The Big Question“ aus dem neuen Album „Omnipresence“

Norwegers Anspruchs-Metaller Mindtech veröffentlichen heute das Video zum Track The Big Question aus dem kommenden Album Omnipresence.

Den Clip könnt ihr hier sehen:

Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen zu hören.

Die Band gibt es seit 2007, sie blickt auf ein Album und eine EP zurück, teilte bereits die Bretter mit Volbeat, Pagan’s Mind, Triosphere, Eclipse, Masterplan, Pyramaze, Seventh Wonder, In Flames und Kvelertak und besticht auf Omnipresence mit einer beeindruckenden Balance aus Heaviness und Prog-Finesse und einem Reigen toller Hooks von Sänger Mathias Molund Indergård, der schon in Judas-Priest– und Iron-Maiden-Coverbands zeigte, was für ein Talent er ist. Auch inhaltlich wird´s interssant: Omnipresence behandelt die ewige Suche nach der Wahrheit und die Gewissheit, dass das Leben eine höhere Bedeutung haben muss, als was uns heutzutage normalerweise gelehrt wird.

Die Band kommentiert: „Wer (oder was) bin ich? Das ist The Big Question„.