Biff Byford: Video Premiere zur romantischen neuen Single „Me And You“ zum Valentinstag

Brandneu veröffentlichte gestern der legendäre Saxon Frontmann, Biff Byford, sein neues Musikvideo und die Single Me And You, zu sehen und zu hören:

“Happy Valentine’s Day” kündigt Biff an. “Ich habe dieses Lied für meine Frau geschrieben anlässlich unserer Silberhochzeit , denke aber, es ist ein Song für jeden, der in einer Beziehung ist, egal wie lange schon. Wir alle haben Jubiläen und Erinnerungen. Wie ihr wisst, ist dies nicht mein normaler Stil eines Songs aber ist es immer gut, auch hin und wieder für eine Überraschung zu sorgen“.

Der Song ist aus dem neuen Album School Of Hard Knocks (VÖ: 21.02.20 /Silver Lining Music). Me And You ist ebenso als 7” Single verfügbar, zu beziehen direkt hier: www.biffbyford.com

Live Dates Biff Byford: