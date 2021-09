Ministry: Al Jourgensen spricht im Video-Interview über die Inspiration für das Cover von „Search And Destroy“

Letzten Monat haben Ministry das Musikvideo zum neuen Song Search And Destroy via Rolling Stone veröffentlicht. Der Song ist eine einzigartige Adaption des The Stooges-Hits, der mit seinem verlangsamten Tempo und dem gutturalen Gebrüll von Frontmann Al Jourgensen die Kriegskritik des Songs unterstreicht.

In diesem neuen Video-Interview, spricht Jourgensen über die Inspiration für das Cover und Billy Morrison (Billy Idol, Royal Machines), der eng mit Al zusammengearbeitet hat, um Ministrys Version zu verfeinern. Es war eine Idee, die sie hatten, nachdem sie bei dem Above Ground Benefizkonzert in Los Angeles 2019 in einem spontanen Moment zusammen an dem Song gearbeitet hatten.

Hört euch an, was Al Jourgensen im Interview zu Search And Destroy zu sagen hat:

Mehr zum kommenden Ministry-Album Moral Hygiene: