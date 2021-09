Mötley Crüe: feiern 40-jähriges Jubiläum weiter mit Neuauflagen ihrer Klassiker

Mötley Crüe haben das digitale Remaster ihres legendären Albums Dr. Feelgood veröffentlicht und setzen damit die Feierlichkeiten zu ihrem 40-jährigen Bandjubiläum fort. Das dekadente und unverschämt lustige Album ist auf allen Plattformen erhältlich und enthält erweiterte Versionen von Hits wie Dr. Feelgood, Kickstart My Heart, Without You, Same Ol‘ Situation (S.O.S.) und Don’t Go Away Mad (Just Go Away). Als erster Top-Ten-Hit der Band kletterte der Titelsong bis auf Platz sechs der Charts und hielt sich 16 Wochen lang in den USA, wo er als erste Single Goldstatus erreichte.

Ursprünglich im September 1989 veröffentlicht, wurde Dr. Feelgood von Musikkritikern und Fans als eines der besten Werke der Band angesehen und bleibt mit über sechs Millionen verkauften Exemplaren weltweit das meistverkaufte Album der Band. Das Album erreichte Platz eins der Billboard 200 Charts, zusammen mit sieben weiteren Top Ten Chartplatzierungen weltweit. Um die Geschichte dieses bahnbrechenden Albums noch einmal zu erleben, könnt ihr euch HIER das digitale Remaster von Dr. Feelgood anhören und das Video zum Titeltrack ansehen:

Mötley Crüe werden ihr Jubiläum mit einem digitalen Remaster ihres Albums Shout At The Devil feiern, das am 1. Oktober auf allen Plattformen weltweit erhältlich sein wird. Das 1983 veröffentlichte zweite Studioalbum der Band brachte ihnen die erste Platinauszeichnung in den USA ein. Shout At The Devil war der Durchbruch der Band und festigte Mötley Crüe als eine der meistverkauften Rockbands der modernen Musik, die sich in den ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung über 200.000 Mal verkauften. Kürzlich wurde das Album von der Zeitschrift Rolling Stone auf Platz 44 der Liste der „100 größten Metal-Alben aller Zeiten“ gewählt.

Die neuen Remaster gesellen sich zu den kürzlich veröffentlichten digitalen Remastern von Girls, Girls, Girls und Theatre Of Pain, mit denen die Band Anfang des Jahres ihr 40-jähriges Bestehen feierte. Die Band wird außerdem am 17. September neues, exklusives Dr. Feelgood-Merchandise in ihrem Webstore veröffentlichen.

Die kürzlich veröffentlichte Spotify-Playlist Mötley Crüe 101 enthält Hits aus der gesamten Diskografie der Band. Sie bietet neuen und bestehenden Fans einen umfassenden Leitfaden für das ikonische musikalische Vermächtnis der Band und nimmt sie mit auf eine feierliche Klangreise zu diesem besonderen Jubiläum.