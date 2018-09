Nach einigen Headliner Touren in Nordamerika mit Bands wie CHELSEA WOLFE und DEATH GRIPS, lassen MINISTRY diesen November/Dezember eine weitere komplette US -Tour zu ihrem von den Kritiken gefeierten Album »AmeriKKKant« folgen. Dem Industrial-Giganten aus Amerika schließen sich auf der kommenden Tour auch die New Wave Of Synthwave Helden CARPENTER BRUT an.

Heute, als Vorgeschmack zur Tour, veröffentlicht die Band das Video zum Track ‚AmeriKKKa‘ hier:

„So viel großartige Musik wurde von MINISTRY inspiriert – NINE INCH NAILS, MARILYN MANSON, ROB / WHITE ZOMBIE, KMFDM – RAMMSTEIN! Sogar die neuen KILLING JOKE, die selbst einen großen Einfluss auf MINISTRY hatten. Aber es gibt nur einen wahren Al. Niemand macht das so wie MINISTRY. Irgendwie macht der ‚Hunter Thompson‘ des Rock trotz allem noch wirklich gute Musik auf dem neuesten Stand der Technik. Ist es wegen Trump? Dass die Welt brennt, wie Rom? Dieses Album fühlt sich an, als wäre es im Inneren eines Bunkers entstanden, in dem Ihr-wisst-schon-wer nervös auf und ab geht, halb wahnsinnig; entweder angreifen oder ausgelöscht werden, um diesen Drecks-Albtraum von Trump endlich hinter uns zu bringen. Aber was kommt als nächstes?“ – Jello Biafra

Tickets sind ab jetzt erhältlich über www.MinistryBand.com

Die bestätigten Tourdaten lesen sich folgendermaßen:

MINISTRY, CARPENTER BRUT

21.11. USA San Francisco, CA – Warfield Theatre

23.11. USA Salt Lake City, UT – The Depot

24.11. USA Denver, CO – Fillmore Auditorium

27.11. USA Minneapolis, MN – Skyway Theatre

29.11. USA Joliet, IL – The Forge

30.11. USA Cleveland, OH – Agora Theatre

01.12. USA Detroit, MI – The Majestic Theatre

02.12. CDN Toronto, ON – Rebel

04.12. USA Rochester, NY – Anthology

05.12. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

06.12. USA New York, NY – Irving Plaza

07.12. USA New York, NY – Irving Plaza

08.12. USA Philadelphia, PA – Electric Factory

10.12. USA Asheville, NC – The Orange Peel

11.12. USA Memphis, TN – The New Daisy Theatre

12.12. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

13.12. USA Houston, TX – House of Blues

14.12. USA San Antonio, TX – Aztec Theater

16.12. USA Phoenix, AZ – Marquee Theatre

18.12. USA San Diego, CA – House of Blues

20.12. USA Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

21.12. USA Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

Von Al Jourgensen produziert, in den Caribou Studios in Burbank Kalifornien aufgenommen und mit packendem Coverartwork von Künstler Sam Shearon ausgestattet, entspringen die neun psychedelischen, politisch stark aufgeladenen In-Your-Face Tracks auf »AmeriKKKant« Jourgensens ungetrübter Wut darüber, wie es heutzutage in Amerika zugeht: Der abnehmende Respekt gegenüber der US Verfassung, die wachsende Akzeptanz von Meinungen, die langsam einfach Fakten ersetzen, der mangelnde Sinn für Moral und Ethik der Staatsoberhäupter, ebenso ihr zu schwaches Gefühl persönlicher Verantwortung dem Land und den Leuten gegenüber und natürlich der Verrückte im Weißen Haus.

Mehr zu »AmeriKKKant«:

‚Antifa‚: https://www.youtube.com/watch?v=hTkywyKV-9U

‚Wargasm‚: https://youtu.be/uJSrQQMbp2k

#1 – Al analysiert den Song ‚Antifa‘: https://www.youtube.com/watch?v=XZormHXjp8M

#2 – Al über die Vertragschließung mit Nuclear Blast: https://www.youtube.com/watch?v=2qwXgiDrtuw

#3 – Al’s politische Vorhersagen für 2018: https://youtu.be/FzpnOKgyR1I

#4 – Al spricht über sexuelle Belästigung: https://www.youtube.com/watch?v=EnQuwU-bgSM

#5 – Al spricht über den Songwriting Prozess: https://www.youtube.com/watch?v=RbYS9_8-swk

#6 –Warum ist das der richtige Zeitpunkt für ein MINISTRY Album: https://www.youtube.com/watch?v=ToPyVcMeOk8

#7 – Sollte man Trump anklagen oder ins Gefängnis stecken? https://www.youtube.com/watch?v=nUPLmk72b7w

Seit Jahrzehnten hat dieses Kraftpaket psychotischer Songs namens MINISTRY Millionen mit Releases, wie »Filth Pig«, »The Mind Is A Terrible Thing To Taste«, »Psalm 69«, »From Beer To Eternity« und vielen mehr versorgt. Seit den 80ern hat Bandgründer Al Jourgensen Elemente des Synth Pop, Punk, Metal und sogar Dub auf eine Art kombiniert, die man sofort wiedererkennt und die viele andere Bands inspiriert hat.

Mit zeitlosen Klassikern wie ‚Just One Fix‘, ‚Thieves‘, und ‚Jesus Built My Hotrod‘ sind MINISTRY einzigartige Pioniere der Musik.

Nach bereits sechs GRAMMY Nominierungen bis heute, über 3 Millionen verkauften Platten, mehr als 2,000 Live Auftritte, und Mitarbeit bei Film Soundtracks wie Hurt Locker, Artificial Intelligence, Matrix, Robo Cop und SAW, haben MINISTRY schon seit mehr als drei Jahrzehnten zur Musikindustrie beigetragen.

