Mission In Black: Frontfrau Steffi Stuber veröffentlicht Slipknot Vocal-Cover

In Zeiten des Coronavirus, Kontaktverboten, Quarantäne und Konzertabsagen sitzen auch die Musiker und Bands zu Hause in den eigenen vier Wänden und wissen teilweise nicht so recht, was sie anstellen sollen, denn Touren und gemeinschaftliches Proben ist nicht möglich und auch Songwriting gestaltet sich etwas schwierig, wenn man sich nicht persönlich sehen darf. So wird das Netz momentan von Livestreams auf dem Wohnzimmer oder Proberaum und von teils obskuren Musikvideos überflutet. Bands präsentieren Corona-Songs, die im normalen Alltag niemals entstanden wären, oder covern sich durch die Weltgeschichte. Manche Nummern sind durchaus interessant anzuschauen/hören, manche braucht die Welt nicht wirklich. Ab und zu serviert man uns aber auch echte Highlights. So ist das in Zeiten von Corona, wenn Bands plötzlich arbeitslos sind, und, wie alle anderen auch, zum Nichtstun verurteilt sind.

Zum wiederholten Male beschert uns nun die Aalenerin Steffi Stuber eine Coverversion. Die Mission In Black Frontfrau zeigt sich in diesen Tagen aktiv wie kaum jemand anderes. Nachdem sie bereits Anfang des Monats mit ihrem Vocal-Cover des I Prevail Songs Come And Get It begeistern konnte, folgten letzte Woche mit der Billie Eilish Nummer No Time To Die etwas andere, ruhigere Töne. Steffi Stuber ist sonst bekannt als Sängerin der 2010 in Ulm gegründeten deutschen Melodic Thrash Band Mission In Black, bei denen sie vor gut zwei Jahren die damalige Sängerin Becky Gaber ablöste. Dass Steffi es versteht, fremden Songs ein völlig neues Gewand zu verpassen, das hat sie im letzten Jahr bei der Pro7 Castingshow The Voice Of Germany bewiesen, wo sie vor allem mit der Lamb Of God Nummer Ghost Walking Coaches und Publikum gleichermaßen begeisterte. Nach den eher ruhigen Billie Eilish Tönen gibt es nun wieder mitten in die Fresse, denn Steffi hat sich Unsainted der US-amerikanischen Metalband Slipknot vorgenommen. Die Mission In Black Fronterin hat es drauf, denn auch das aktuelle Cover gehört definitiv zu den Highlights, die die Corona-Krise hervorgebracht hat. Der Song ist im Original von der US-amerikanischen Metalband Slipknot aus Iowa, die den Track auf dem letztjährigen Album We Are Not Your Kind veröffentlichten. Unsainted wurde vorab im Mai 2019 als erste Single des Albums ausgekoppelt.