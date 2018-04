Am Samstag, dem 21.4. und Sonntag, dem 22.4. gastiert das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das mit bis zu 3000 Mitwirkenden weltgrößte reisende Mittelalter-Kulturfestival, erneut im Schlosspark.

Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände führen mehrmals täglich die tollkühnen Recken der Fechtkampfgruppe Fictum ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgensternen vor. Fictum ist europaweit bekannt, besteht schon seit mehr als 20 Jahren und begeistert die MPS Gäste immer wieder aufs Neue mit ihren professionellen Kampfvorführungen.

Auf den vergrößerten Musikbühnen erklingt Livemusik von Koenix, Cultus Ferox, Faranspil, Kel Amrun, Pur Pur, Marama Tribe, Pestbeulen und Madina das Spielweyb, alles Spitzenkünstler der Mittelalterszene.

Beliebt bei Jung und Alt sind der Gaukler Lupus, des Königs Hofnarr Narrenkai, das Puppentheater Kiepenkasper, der Bettler Hässlicher Hans, der „Tod“ und das Urgestein des MPS, der Kraftjongleur Bagatelli.

Das MPS freut sich auf viele Besucher in mittelalterlichen und phantastischen Gewandungen. Denn einmal an jedem Tag werden am Kampfplatz die drei bestgewandeten Besucher vom anwesenden Publikum gekürt und von Bruder Rectus mit Gold überschüttet.

Einmal an jedem Veranstaltungstag, für jeweils eine halbe Stunde, laden unsere Markttanzbeauftragten die Gäste dazu ein, an den Mittelalterlichen Markttänzen teilzunehmen. Die altüberlieferten Tänze sind schnell zu erlernen und einfach zu tanzen.

Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein, 70 Markthändler bieten ihre Waren feil, und zahlreiche Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, dass niemand hungern und dürsten muss.

Der Sonntag ist Familientag – alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Öffnungszeiten: Samstag 11-24 Uhr, Sonntag 11-19:00 Uhr – Alle Informationen auf www.spectaculum.de

Kommentare

Kommentare