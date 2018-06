Am 24. August veröffentlichen Mob Rules ihr neues Album Beast Reborn auf dem Label Steamhammer, SPV.

„Beast Reborn is a great album filled with catchy tunes that will stick with you. Fans of melodic metal should definitely check this one out!“ Jens Bogren (Fascination Street Studios)

Energiegeladen, wuchtig, auf den Punkt – so zeigen sich Mob Rules mit ihrer neuen Scheibe. Der Erfolg ihres Vorgängeralbums Tales from Beyond war die Initialzündung für die sechs Metaller aus dem Norden, um ihre Energien zu bündeln und dieses geradlinige Album zu produzieren. Mit dichtem Sound, straight, nach vorn gewandt und mit gewohnt großen Melodien setzen sich Mob Rules im Gehörgang fest. Rau und temporeich bewegen sie sich über die Wurzeln des Metal hin zu eindringlichen, modernen Kompositionen. Damit klingen sie frischer und aktueller denn je.

Auch Neuzugang Sönke Janssen trägt dazu bei: Als zweiter Gitarrist erweitert und komplettiert er Mob Rules Klangspektrum. Nicht nur innerhalb der Band weht ein neuer Wind, auch von außen holen sich Mob Rules neuen Input: Das Mastering hat Jens Bogren übernommen, der in seinen Fascination Street Studios in Schweden mit Größen wie Kreator und Amorphis arbeitet und ein wahrer Garant für druckvollen Sound ist. Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan) ist verantwortlich für den Großteil der Chöre und für den Mix des Albums wurde erneut Altmeister Markus Teske verpflichtet.

Mob Rules schöpfen ihr musikalisches Potenzial voll aus und zeigen ihre Stärken geballt und fokussiert. Mit Beast Reborn ziehen Mob Rules eine logische Konsequenz aus ihrer Entwicklung und wagen gleichzeitig die mutige Entscheidung mit Neuem zu experimentieren.

Tracklisting

1. Beast Reborn 1:00

2. Ghost Of A Chance 4:45

3. Shores Ahead 5:30

4. Sinister Light 4:24

5. Traveller In Time 6:14

6. Children’s Crusade 4:45

7. War Of Currents 8:17

8. The Explorer 5:01

9. Revenant Of The Sea 7:15

10. Way Back Home 4:32

11. My Sobriety Mind (For Those Who Left) 5:49