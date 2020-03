Molotow: die Soli-Molotow-Geistershow

Hier die Info des Molotow:

Einlass: nie

Beginn: nie

Tickets: https://www.tixforgigs.com/Event/34707



In dieser schweren Zeit präsentiert das Molotow die weltweit erste Geistershow! Nachdem in den letzten Wochen das System „Geisterspiele“ die Runde machte und sich weder als ansehnlich noch als Corona-resistent beweisen konnte, kommen wir nun mit dieser bahnbrechenden Idee daher! Bei Geisterspielen findet die Veranstaltung bekanntlich ohne Publikum statt. Klingt erst mal nach einer guten Idee, doch das Problem ist leider, dass trotzdem noch immer echte Menschen vor Ort sind, die sich gegenseitig anstecken können…

Nicht so aber bei der Geistershow im Molotow!

Neben dem fehlenden Publikum, fehlt hier nun auch das Main-Event komplett!

– Kein Konzert

– Kein Publikum

– Keine Mitarbeiter

– Keine Band

– Kein Körperkontakt

– Kein Corona!

Sicherer geht’s nun wirklich nicht!

Jetzt aber Mal im Ernst: in den letzten Tagen fragen uns viele Menschen, wie sie uns helfen können; ob sie irgendwohin spenden können; was sie direkt tun können, dass das Molotow nicht an der Corona-Welle zu Grunde geht. Nun, wir dachten, wir richten einen Vorverkauf für eine Veranstaltung ein, die nie stattfinden wird. Ihr könnt ein Ticket kaufen. Ihr könnt zwei Tickets kaufen. Prinzipiell könnt ihr so viele Tickets kaufen, wie ihr mögt und euch leisten könnt.

Hier soll aber auch gesagt sein: fühlt euch nicht genötigt! Wir haben euch nicht weniger lieb, wenn ihr selbst nicht genug Geld habt, um uns welches ab zugeben.

Wir würden uns aber sehr freuen, wenn ihr euch an dieser Aktion beteiligen wollt und könnt und uns helft, das Molotow die nächsten Wochen (und vielleicht Monate) über Wasser zu halten!

Natürlich gilt auch weiterhin: Bleibt sauber, seid lieb zueinander und wascht euch gefälligst die Hände!

Danke für euren Support!

Das Molotow