24/7 Diva Heaven am 28.07.2022 im Hamburger Molotow

Eigentlich hätte dieses Konzert schon im März stattfinden sollen, doch durch Corona mussten auch die Berliner Mädels von 24/7 Diva Heaven den zweiten Teil ihrer Stress-Tour verschieben. Mitten in der Woche also nach Feierabend ab nach Hamburg. Es ist unser erster Besuch im Molotow, das direkt am Beginn der Reeperbahn liegt. Erdgeschoss der Einlass, erste Etage Backstage, zweite Etage der Club. Mit etwa 100 Karten im Vorverkauf plus Abendkasse ist das Molotow nahezu ausverkauft. Eine Abendkasse von 18 Euro ist erschwinglich. Es geht früh los am heutigen Donnerstag. Bereits 18 Uhr ist Einlassbeginn, um 19:15 Uhr legt der Support los. Die Tape Shapes kommen aus Hamburg und bringen als Lokalmatadoren viele Fans mit. Die Band steht hinter dem Gleichheitsprinzip und besteht folgerichtig aus zwei Damen und zwei Herren. Laura Bonet ist verantwortlich für die Rhythmusgitarre und den Gesang, Elena Hauten für Bass und Backgroundgesang. Die männliche Fraktion setzt sich aus Dominik Grußendorf, Lead-Gitarre sowie Simone Pagliarini, Schlagzeug und Backgroundgesang zusammen. Sie kombinieren groovige Stoner-Rhythmen und stampfende Basslines mit von den 1990er-Jahren beeinflusste Grunge-Vibes. Der kraftvolle Gesang von Laura Bonet wechselt zwischen rauen Screams und eingängigen Melodien. Sie präsentieren hier ihr bereits drittes in Eigenregie hervorgebrachtes Album Overload. Bereits im Mai 2020 herausgebracht, fehlte auch ihnen die Chance der Livepräsentation. Gerade darin liegt eigentlich ihre Stärke. Heute wirken sie, als wenn sie mit angezogener Handbremse spielen. Der Sound nicht optimal, die Bühne eng, das Licht ist zu dunkel. Da bekommt der Auftritt nicht die Würdigung, die er verdient gehabt hätte. Das habe ich beim Ankerground Festival in Flensburg schon einmal besser gesehen. Das wird bestimmt auch morgen beim Bootshafenfestival in Kiel wieder deutlich besser.

Viertel nach acht. Die erst 2018 gegründete Punk-Combo 24/7 Diva Heaven erklimmt das Treppenhaus. Ihre EP Superslide war 2019 ein erstes, viel beachtetes Lebenszeichen. Anfang 2021 folgte dann mit dem Album Stress der Durchbruch. Die drei schmucken Damen sind Karo Paschedag am Bass, Mary Westphal am Schlagzeug und Katharina Ott-Alavi steht an der Front mit Gitarre und Gesang.

Musikalische Querverweise in die 90er und klare Statements zu Themen, die am Herzen liegen. Feminismus, Ungleichheit, Homophobie, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder ökologische Probleme sind den dreien in ihren Texten wichtig. Das Programm besteht heute natürlich zu 100 Prozent aus dem Album Stress, das komplett in anderer Reihenfolge performt wird. Dazu gesellt sich ein neuer Song und mit Doctor Touch sowie Victim dürfen auch zwei Songs der EP nicht fehlen. „Zum Teil wütend, zum Teil wild und niemand vermisst den vierten Akkord.“ schrieb ich in meiner Rezension zum Album. Genau dieser Satz spiegelt auch die Performance des heutigen Abends wider. Die Bühnenbeleuchtung passend bunt und nebelig. Die Girls gehen routiniert mit der recht kleinen Bühne um. Musikalisch beweisen sie, dass sie nicht nur draufhauen können, denn mit Everyman zeigen sie kurz vor Ende, dass sie auch Balladen können.

Dass bei den Mädels der Spaß im Vordergrund steht, merkt man sofort. Im Gegensatz zu früheren Konzerten fällt ihnen heute vieles leichter, sie wirken routiniert und eingespielt. Eine Interaktion mit dem Publikum findet heute jedoch kaum statt. Auf Katharinas Ausflug ins Publikum und auch auf dem Rücken liegend performend wird dennoch nicht verzichtet. Auf auf eine Zugabe hoffen wir jedoch vergebens.

Am Merch-Stand und an der Bar wird nach dem Konzert mit den Gästen geklönt. Man ist offen für Gespräche und zeigt keinerlei Berührungsängste. Ob Fotos, Gespräche oder Autogramme, für jeden Gast wird sich Zeit genommen. Nur Frontfrau Katharina fehlt bei der Aftershow-Party. Sie musste sich aus gesundheitlichen Gründen schonen und zog sich gleich zurück. Das wird sicher auch der Grund für das kurze Set gewesen sein, denn bereits nach etwas mehr als einer Stunde war das Konzert beendet. Trotzdem liefern sie wieder einen Beweis ihrer Leistung ab. Deshalb freue ich mich wieder auf ein Konzert mit den dreien in 2023. In diesem Jahr lassen sie sich leider nicht mehr in Norddeutschland blicken. Der Fokus der restlichen Back To Stress Tour liegt bis zum Jahresende auf Süd- und Westdeutschland.