Mono Inc.: präsentieren Video zu „Right For The Devil“ (feat. Tanzwut)

Mit Right For The Devil koppelt die deutsche Dark Rock Band Mono Inc. eine weitere Single aus ihrem aktuellen Erfolgsalbum The Book Of Fire aus. Die Nummer handelt von Toleranz und Meinungsfreiheit und passt damit gut in die aktuelle Zeit. Der Track entstand zusammen mit der Berliner Mittelalter Rockband Tanzwut. Die beiden unvergleichlichen Stimmen von Mono Inc. Frontmann Martin Engler und Tanzwut Sänger Mike „Teufel“ Paulenz sowie die Dudelsäcke, machen den Song zu einer perfekten Fusion zwischen Dark- und Mittelalter Rock. Beide Bands verbindet eine lange Freundschaft.

Mono Inc. Frontmann Martin Engler zu Right For The Devil: „Das Schöne ist, dass sich damit abseits des Albums ein kleiner Kreis schließt. Schließlich haben wir im Jahre 2004 mit Mono Inc. unsere erste Tournee als Vorgruppe gespielt, als Support von: genau, Tanzwut! Auch eine Live-Umsetzung des Titels mit beiden Bands ist eigentlich schon fest beschlossen.“

Nachfolgend die Daten der wegen COVID-19 verschobenen The Book Of Fire Tour 2021. Als Support fungieren Lacrimas Profundere und Manntra.

22.04.21 Osnabrück, Rosenhof

23.04.21 Leipzig, Haus Auensee

24.04.21 Magdeburg, Factory

29.04.21 Hannover, Pavillon

30.04.21 Dresden, Alter Schlachthof

01.05.21 Rostock, Moya

02.05.21 Kiel, Die Pumpe

06.05.21 Bremen, Aladin

07.05.21 Hamburg, Sporthalle

08.05.21 Berlin, Columbiahalle

12.05.21 Erfurt, HSD

13.05.21 Braunschweig, Westand

14.05.21 Oberhausen, Turbinenhalle

15.05.21 Wiesbaden, Schlachthof

16.05.21 Stuttgart, Im Wizemann

21.05.21 Siegen, KulturPur

22.05.21 München, Backstage Werk

23.05.21 Nürnberg, Löwensaal

27.05.21 Saarbrücken, Garage

28.05.21 Memmingen, Kaminwerk