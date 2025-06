Monolyth: meldet sich zurück und das neue Album „Seeds Of Perseverance“ erscheint am 26.09.2025

Die französische Melodic-Thrash/Death-Metal-Band Monolyth feiert am 26.09.2025 ihr großes Comeback mit dem neuen Album Seeds Of Perseverance. Nach fast zwei Jahrzehnten Bandgeschichte und zahlreichen persönlichen Umbrüchen in den letzten Jahren, kehrt die Band stärker und geschlossener denn je zurück – mit einem Sound, der zwischen Nostalgie und Moderne pendelt und durch progressive sowie Metalcore-Einflüsse neue Tiefe gewinnt.

Frontmann Amaury verarbeitete in den neuen Songs eine Vielzahl intensiver Erfahrungen. Thematisch beschäftigt sich das Album mit kollektiven Dynamiken, der Kraft der Beharrlichkeit, aber auch mit introspektiven, universellen Themen wie Depression, emotionalem Betrug, Sucht, Selbstfindung und dem Streben nach persönlicher Entfaltung.

Mit der Integration neuer Mitglieder in den kreativen Prozess konnte eine frische Dimension erschlossen werden. Das Ergebnis: A Bitter End – A Brave New World – eine musikalische Reise, die emotional vielseitiger ist als alles zuvor in der Geschichte der Band.

Der erste Vorgeschmack auf das Album kam am 19.05.2025 mit der Single Better Off Somewhere Else, die bereits auf YouTube und allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören ist. Die Stücke von Seeds Of Perseverance spiegeln eine Band wider, die durch schwere Zeiten gegangen ist – und dennoch Hoffnung und Entschlossenheit in den Mittelpunkt stellt.

Monolyth bleibt sich treu, entwickelt sich aber weiter. Und wie die letzte Zeile des Albums verkündet: „Never forget… Even beyond the darkest skies, there is a rising sun that waits to be found.”