Der Presale des heiß ersehnten neuen Longplayers Enter The Storm von Monsternaut ist bereits gestartet!

Verfügbar als:

LIMITED SOLID YELLOW VINYL

BLACK VINYL

DIGIPAK / DIGITAL

Monsternaut sind ein No-Bullshit-Trio, das famosen Rock in der Tradition großer Helden wie Fu Manchu, C.O.C, Down und Queens Of The Stone Age spielt.

Das Riffreichtum der Kerle ist immens, die Vocals von Tuomas Heiskanen haben jede Menge Seele.

Monsternaut klingen nicht krampfhaft retro, nehmen einen aber mit auf eine feine Zeitreise in die Hochzeiten des Stoner-Sounds.

Enter The Storm ist noch einen Zacken heavier als das selbstbetitelte Debüt, das bereits einen guten Eindruck in der Szene hinterließ.

Die drei Typen (einer arbeitet als Metallarbeiter, einer als Müllfahrer und einer ist von Beruf einfach nur Nerd) schließen mit diesen zwölf neuen Tracks endgültig zu den Genre-Chefs auf.

Ab in die finnische Tundra mit Euch!

Monsternaut sind:

Tuomas Heiskanen – Vocals/Guitar

Perttu Härkönen – Bass

Jani Kuusela – Drums

