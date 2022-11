Morgan Reid: gibt Details zum kommenden Album „Terran“ bekannt

Nach der Veröffentlichung von vier großartigen Singles mit dazugehörigen Musikvideos hat der kanadische Prog Metal-Gitarrist Morgan Reid knusprige Details über sein Debütalbum Terran enthüllt. Die Veröffentlichung wird am 25. November erscheinen und als CD sowie auf den wichtigsten Streaming- und digitalen Download-Plattformen erhältlich sein.

Die zwölf Songs von Terran mischen technisches Shredding, knallende moderne Riffs und ausdrucksstarke, melodische Leadlines. Das Album nimmt uns mit auf eine Reise zu einer alternativen Version der Erde, wo wir einen tieferen Blick darauf werfen, was die Menschheit plagt. Jeder Track hat ein Thema, eine Geschichte, wenn man so will.

Terran ist auch eine Zusammenfassung vielfältiger Lebenserfahrungen und Interessen, die Morgan Reid zu dem Allround-Künstler gemacht hat, der er heute ist. Neben seiner Arbeit als Musiker, einschließlich einer Welttournee mit Bloodshot Dawn, hat sich Morgan als professioneller Tänzer und Choreograf in ganz Europa etabliert, nachdem er Kanada im Alter von 18 Jahren verlassen hatte. Er und seine Frau gründeten ihre Tanzkompanie Phase-Zero Productions in Leipzig, wo sie seit 2014 abendfüllende Stücke kreieren. Morgan interessierte sich schon immer dafür, was Menschen bewegt, und strebt danach, in seiner Musik eine Balance zwischen groovigen, eingängigen und wirklich epischen Elementen zu finden. Mit literarischer Terminologie könnte man sagen, dass Morgan Reids Musik ein Epo des Klangs ist – eine musikalische Erzählung heroischer Unternehmungen. Diese Musik fordert Ihre Aufmerksamkeit und wird Sie in kurzer Zeit zum Windmühlen bringen.

Terran wurde von Morgan Reid gespielt, geschrieben, produziert und gemischt, gemastert von Alan Sacha Laskow. Zusätzliches Schlagzeug von Florian Schwalbe. Cello von Freidrich Thiele. Das Artwork wird von Morgan Reid mit dem Algorithmus Midjourney erstellt. Foto von Ekaterina Gorbacheva.

Morgan wurde gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Terran Tracklist:

1. March On

2. Goliath Online

3. Djinn & Juice

4. Terran

5. A Formless Icon

6. Chimerism

7. Grand Champ (feat. Friedrich Tiele)

8. Obsidian (interlude)

9. Bending Light

10. Intrinsic Code

11. Sirsasana

12. CRISP

Teilen Sie das kommende Video zu Terran (erscheint am 25. November), bestellen Sie das Album vor (physisch oder digital), treten Sie der Mailingliste auf https://morganreidguitar.com bei, um eine Ibanez RG7421PB-Gitarre, signierte CD, T-Shirt, Aufkleber und eine Lektion mit Morgan, um beliebige Riffs vom Album zu lernen!

Gitarrenunterricht Relentless Shred auf https://jtcguitar.com/store/package/relentless-shred

Morgan verwendet Ibanez Guitars, Elixir Strings, Neural DSP und Windspear Instrumental picks

Morgan Reid online:

Website

Facebook