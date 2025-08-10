Moribund Oblivion: veröffentlichen offiziellen Visualizer für „In The Middle Of The Dark Chaos“

Die türkischen Black-Metal-Pioniere Moribund Oblivion haben den offiziellen Visualizer für In The Middle Of The Dark Chaos veröffentlicht, den zweiten Track ihres kommenden Albums Intertemporal, das am 12. September bei Theogonia Records erscheinen soll.

Der Visualizer bietet einen eindringlichen Einblick in die Klangwelt von Intertemporal – einem Album, das das bislang ambitionierteste und eindringlichste Werk der Band darstellt. Mit über zwei Jahrzehnten Black-Metal-Geschichte im Rücken überschreiten Moribund Oblivion weiterhin Grenzen und verbindet rohe Aggression mit atmosphärischer und philosophischer Tiefe.

Intertemporal wurde im Gepetto Studio in Istanbul aufgenommen, wobei Feyzi Ocak für Aufnahme, Tontechnik und Mix verantwortlich war. Das Mastering übernahm Erman Aydoner bei Lavega Sound. Das Artwork und die visuelle Ausrichtung des Albums stammen von Frontmann und Gründungsmitglied Bahadır Uludağlar, die Fotografien stammen von Ferhat Zupcevic und fangen die unheimlichen und beschwörenden Themen des Albums ein.

Moribund Oblivion sind:

Bahadır Uludağlar – Gesang, Gitarre

Feyzi Ocak – Gitarre

Emir Cosovic – Bass

İlkay Canaydın – Schlagzeug