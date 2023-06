Mortician: neues Album „40 Years Of Metal“ erscheint am 07.07.2023

Am 7. Juli 2023 wird das neue Album der österreichischen Heavy Metal Band Mortician – 40 Years Of Metal via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 30. Juni 2023.

Mit dem Album 40 Years Of Metal wird nicht nur das Mortician Jubiläum gefeiert, sondern wird ein klassisches Metal Album erster Güte präsentiert. Auf dem Album befinden sich acht abwechslungsreiche Metal Songs, keine „Balladen“, keine „Fillers“ nur ‚“Killers“. Das Album wurde in Polen aufgenommen und von Mariusz Pietka produziert.

40 Years Of Metal Tracklist:

1. 40 Years Of Metal

2. Leather And Wheels

3. King Of The Ring

4. No War Symphony

5. Old Lady

6. The Earth Fights Back

7. Angels On Earth

8. Death Penalty

Line-Up:

Thomas Metzler – Guitars

Patrik Lercher – Bass

Twain Cooper – Vocals

Alex Astivia – Drums

