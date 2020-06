Mothers Of The Land – Hunting Grounds

Fazit

Mothers Of The Land entführen die Jäger guter Rockmusik in die spannenden Jagdgründe instrumentalen Rocks mit Psychedelic Anleihen. Ziemlich spannend das Revier, welches die Österreicher hier abstecken.



Anspieltipps: The Beast, Queen Of The Den und Showdown