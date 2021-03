Motörhead: erste Single „Over the Top“ erschienen zum neuen Live-Album „Louder Than Noise… Live in Berlin“

Während der 40jährigen Karriere der Grammy Gewinner Motörhead, standen die deutschen Fans immer loyal und fanatisch an der Seite ihrer Band und gaben der lautesten Rock’n’Roll Band jeden Support. Alle Touren waren Jahr für Jahr ausverkauft und so auch die Show am 5. Dezember 2012 im Velodrom in Berlin. Einer ihrer größten deutschen Gigs vor 12.000 verrückten, außer sich vor Freude, hinreißenden Fans erlebten sie auf ihrer Kings Of The Road Tour.

Glücklicherweise wurde diese Show aufgenommen und wird am 23. April 2021 über Silver Lining Music mit dem Titel: Louder Than Noise… Live in Berlin in den Formaten CD mit Bonus DVD, Doppel- Vinyl und auf allen Streaming Plattformen veröffentlicht.

Das Spektakel Louder Than Noise… Live in Berlin mit Ian ‘Lemmy’ Kilmister, Phil Campbell und Mikkey Dee ist ein krönendes und endgültiges Statement, das die Kraft und Macht des Power-Trios manifestiert. Das Line-Up, das über Dekaden für mitreißenden Sound und für Gehörschäden sorgte und das Gras weltweit dezimierte .. man denke an den geflügelten Spruch von Lemmy: „If Motörhead moved in next door, your lawn would die”; dieses Line-Up hat konsistent hundertausende Fans erfreut und war gleichzeitig das längste in der Karriere der Band – Phil seit 1984, Mikkey kam 1992 hinzu – und so triumphierten sie bis zur letzten Show im Dezember 2015, ebenfalls in Berlin.

Louder Than Noise… Live in Berlin besticht nicht nur durch die kraftvollen Synergien, auch mit dem ungestümen Charme, dem schmutzig-gefährlichen Sound des Kilmister/Campbell/Dee Trademark-Trios. Vom kompromisslosen, wilden I Know How To Die bis hin zum wundervollen, kraftvollen Going To Brazil – Louder Than Noise… Live in Berlin ist genau das, was man von Motörhead live erwartet: fetter, roher Sound und eine befreiende Kraft, durch den langjährigen Produzenten Cameron Webb in den richtigen Motörhead Party–Mix und 5.1. für die DVD gebracht. Weitere Highlights sind das beliebte und wild gespielte Rock It, das grobe aber scharfe You Better Run und die beiden Schwinger Ace Of Spades und Overkill. Der Leading Track des Albums ist Over The Top, da ist man vom Schädel explodieren nicht weit entfernt.

„Yeah, that’s the way I like it“

Diese laute, extrovertierte Show wurde von Henning Meyszner gefilmt, der auch durch Konzertfilme für Saxon, Exodus und Kreator bekannt ist, aufgezeichnet mit Multi-Kameras, um nicht nur die Energie auf der Bühne einzufangen sondern auch die in der Halle und den Fans. Louder Than Noise… Live in Berlin ist eine Jubelfeier zu Ehren von Lemmy, Phil und Mikkey. Diese spezielle Show in Deutschland ist ein MUST HAVE – egal, ob du ein riesiger Fan und Sammler bist oder ein Neuling hinsichtlich Motörheads Musik.

AV Louder Than Noise… Live in Berlin ist eine willkommene Erinnerung daran, was richtiger Rock’n’Roll ist und für was er steht.

Formate:

CD Album mit Bonus DVD in Digipak

Doppel Black Vinyl Album, 180 g, Gatefold

Boxset :

– CD Album mit Bonus DVD in Digipak

– Doppel Black Vinyl Album, 180 g, Gatefold

– Motörhead Branded Passport Cover

Quelle: NETINFECT