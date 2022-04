Motörizer am 22.04.2022 in der Kieler Räucherei

Das Motto 10 Years Of Motörizer – Keep The Spirit Alive! ist heute Programm in der Kieler Räucherei. Die mittlerweile überregional bekannte Kieler Motörhead Tributeband nutzt heute ein Heimspiel für ihre Geburtstagssause.

Motörizer, das sind Martin Simon am Bass und Gesang, Peter Blackhead an der Gitarre und Plug Larsson am Schlagzeug. Sie bezeichnen sich als Tributeband und möchten mit ihrer Show so nah wie möglich am Original die Musik von Motörhead ehren und am Leben erhalten. Eine Motörizer Show dauert 60 bis 90 Minuten und beinhaltet unter anderem das komplette Set des legendären No Sleep ’Til Hammersmith Albums aus dem Jahr 1981. Nach Lemmys Tod 2015 und die Auflösung von Motörhead haben sie sich auf die Fahne geschrieben, das Andenken an das Leben des Ian Fraser Kilmister und der Musik von Motörhead mit Nachdruck zu erhalten.

Bei Einlass ist der Merch-Stand erstes Ziel. Schließlich ist heute nicht nur der zehnjährige Geburtstag der Band, sondern auch Release-Day ihrer zweiten EP 10 Years – Keep The Spirit Alive. Maskenpflicht gibt es in Schleswig-Holstein keine mehr und so sieht man auch nur vereinzelt Besucher mit einer Maske zum Coronaschutz herumlaufen.