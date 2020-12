Motorjesus: starten große Ebay Raritätenauktion

Das mittlerweile seit gut zehn Monaten grassierende Coronavirus und die damit verbundenen Lockdowns und Auftrittsverbote haben schon einige in der Veranstaltungs- und Eventbranche zum Straucheln gebracht. Die Pandemie will einfach kein Ende nehmen, dafür geht, bedingt durch die fehlenden Einnahmen während der Konzertverbote, nun bei vielen das Geld zu Ende. Die Bandkassen sind leer und die Barmittel für anstehende Projekte fehlen. Jetzt sind auch bei den Mönchengladbacher Rockern Motorjesus, auch Motorjupp genannt, die Motoren ins Stottern gekommen, dabei war doch mit einem neuen Album, Videodrehs und Streamingkonzert noch so einiges geplant.

Die Band um Frontmann Christoph Birx geht deshalb in die Offensive und startet bei Ebay eine große Raritätenauktion, bei der einige alte Schätzchen wie Bühnendeko, Promos … etc. unter den Hammer kommen sollen. Vielleicht braucht ihr ja noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk und könnt die Motoren wieder ordentlich ans Laufen bringen.

Hier der Facebook-Post der Band:

„SUPPORT NEEDED!

Hey Leute, wir könnten gerade im Moment wirklich euren Support gebrauchen. Die Coronakrise zieht auch an uns leider nicht spurlos vorbei und wir haben gerade durch die fehlenden Livekonzerte überhaupt keine Einnahmen. Wir bräuchten dringend etwas finanzielle Unterstützung, um unser kommendes Album angemessen veröffentlichen zu können. Da müssen noch Videos gedreht werden und selbst ein Streamingkonzert, das wir echt gern mal für euch realisieren würden, muss mit Kamera-Equipment, Tonmenschen, Lichttechnik usw. finanziell geplant werden.

Wir hatten daher jetzt die Idee, einige alte rare Schätzchen wie alte Demos, Promos, Shirts, Poster oder Bühnendeko usw. bei Ebay rein zu setzen, um mit dem Erlös das kommende Album zu finanzieren …, denn im Moment ist die Lage mehr als schwierig … Mit den Auktionen können wir euch etwas im Austausch bieten. Es gibt einige Raritäten und richtige Unikate von Motorjesus. Schaut mal in unsere Auktionen rein und bietet mit! Vielleicht findet ihr ja was Nettes für Weihnachten. Alle Sachen signieren wir euch auf Wunsch gerne auch.

Ihr findet die Motorjesus Auktion unter Chris Ebay Profil “demonbirx”.

Falls ihr bei den Auktionen nichts Passendes für euch findet, schaut auch gerne noch mal in unserem Onlineshop unter www.ps-metal.de/Motorjesus rein, eventuell werdet ihr dort ja fündig.

Wir danken euch für das viele positive Feedback und für jeden Support! So oder so: Bald gibt’s neue Mucke! Versprochen!

Die Motorjupps„