MTV: widmet Tommy Lee ein ganzes Wochenende

Die Beziehung zwischen MTV und Rockmusik reicht bis weit in die 80er zurück – genau wie die Karriere von Rocklegende Tommy Lee. Das ist für MTV Anlass genug dem Musiker zur Feier seines neuen Soloalbums Andro, welches am 16. Oktober erscheint, ein ganzes Wochenende zu widmen. Am 17. und 18. Oktober von jeweils 6:00 bis 19:00 Uhr zeigt MTV die besten Musikvideos seiner 40-jährigen Karriere – und bedient sich dafür natürlich auch links und rechts am musikalischem Repertoire seiner Kollegen, z. B. Korn, The Offspring und Pearl Jam.

Fast zwei Jahre lang hat der langjährige Mötley Crüe Schlagzeuger an seinem Soloalbum gearbeitet: „Ich saß rum wie ein Verrückter, feilte an verschiedenen Tönen und das manchmal für zwei Tage am Stück“, erinnert er sich an das Making-Of von Andro. Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Andro zeigt das große Spektrum seines Könnens und stellt alles in Frage, was bis dato musikalisch von Tommy Lee bekannt war.

Dabei hat Tommy musikalische Unterstützung von Push Push, Killvein, Mickey Avalon, King Elle Noir, Plya, Brooke Candy, Shotty Horroh, Lukas Rossi, Josh Todd und Pavin Mukhi bekommen, die alle als Feature auf seinem Album vertreten sind. Auch bei seinem eigenen MTV Weekend Special ist Tommy Lee in bester Gesellschaft, denn neben seiner Musik und Mötley Crüe laufen noch jede Menge weitere legendäre Musikvideos von unter anderem Green Day und Metallica, über Blink 182, No Doubt bis hin zu AC/DC, Iron Maiden und Rage Against The Machine. Ein Muss für jeden Rockfan und alle, die es noch werden wollen!

